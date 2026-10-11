Чума в Сибир? СЗО чака отговор от Русия за смъртта на лаборантката

С ветовната здравна организация (СЗО) все още очаква от Русия потвърдена диагноза за жена, починала след тежка пневмония в Сибир, за която първоначално имаше съмнения, че е била заразена с чума. Това съобщи организацията, цитирана от "Франс прес".
Става дума за служителка на Иркутския противочумен научноизследователски институт. Жената е била хоспитализирана на 29 септември с тежка пневмония и е починала на 2 октомври.
На 10 октомври СЗО съобщи, че ключов въпрос остава липсата на потвърдена диагноза. Организацията посочи, че според предоставената от руските власти информация няма доказателства за продължаващо предаване на инфекция, свързано със случая.
- Какво твърдят руските власти
Руските власти заявиха, че изследванията не са установили чума или други опасни патогени при починалата и хората, с които тя е била в контакт. Според официалната информация жената е починала от пневмония с неустановен произход, а не от чума.
Властите съобщиха още, че служителката е била ваксинирана срещу опасните патогени, с които е работила. По техни данни не са установени инциденти, свързани с биологичната безопасност в института.
Преди това в медийни публикации се появиха твърдения, че жената може да се е заразила с белодробна чума след лабораторен инцидент. Руските власти отрекоха тези информации.
- СЗО продължава да следи случая
В дните след смъртта на служителката СЗО поиска допълнителни сведения от Русия, за да изясни обстоятелствата и да оцени евентуалните последици за общественото здраве.
Според последната информация на организацията всички установени контактни лица са били изследвани и наблюдавани, като не са проявили симптоми на тежко заболяване. Руските власти съобщиха, че медицинското наблюдение на контактните лица е прекратено.
СЗО заяви, че ще продължи да следи ситуацията и да оценява потенциалните рискове за общественото здраве при постъпване на нова информация.