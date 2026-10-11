Чума в Сибир? СЗО чака отговор от Русия за смъртта на лаборантката

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С ветовната здравна организация (СЗО) все още очаква от Русия потвърдена диагноза за жена, починала след тежка пневмония в Сибир, за която първоначално имаше съмнения, че е била заразена с чума. Това съобщи организацията, цитирана от "Франс прес".

Става дума за служителка на Иркутския противочумен научноизследователски институт. Жената е била хоспитализирана на 29 септември с тежка пневмония и е починала на 2 октомври.

На 10 октомври СЗО съобщи, че ключов въпрос остава липсата на потвърдена диагноза. Организацията посочи, че според предоставената от руските власти информация няма доказателства за продължаващо предаване на инфекция, свързано със случая.

Какво твърдят руските власти

Руските власти заявиха, че изследванията не са установили чума или други опасни патогени при починалата и хората, с които тя е била в контакт. Според официалната информация жената е починала от пневмония с неустановен произход, а не от чума.

Властите съобщиха още, че служителката е била ваксинирана срещу опасните патогени, с които е работила. По техни данни не са установени инциденти, свързани с биологичната безопасност в института.

Преди това в медийни публикации се появиха твърдения, че жената може да се е заразила с белодробна чума след лабораторен инцидент. Руските власти отрекоха тези информации.

СЗО продължава да следи случая

В дните след смъртта на служителката СЗО поиска допълнителни сведения от Русия, за да изясни обстоятелствата и да оцени евентуалните последици за общественото здраве.

Според последната информация на организацията всички установени контактни лица са били изследвани и наблюдавани, като не са проявили симптоми на тежко заболяване. Руските власти съобщиха, че медицинското наблюдение на контактните лица е прекратено.

СЗО заяви, че ще продължи да следи ситуацията и да оценява потенциалните рискове за общественото здраве при постъпване на нова информация.