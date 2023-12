Чудо! Откриха шестмесечно бебе живо, след като бе отнесено от торнадо

Ч етиримесечно бебе бе намерено живо, след като детето беше отнесено от торнадо в Тенеси.

Родителите казаха, че смъртоносно торнадо в събота е разрушило мобилния им дом, засмуквайки кошарата с бебето, докато все още е вътре в него. То оцелява и е открито в паднало дърво под проливния дъжд.

Baby found alive in tree after Tennessee tornado https://t.co/xv0dTPbivv

Бебето, едногодишното му братче и родителите са само с леки порезни рани и натъртвания.

С приближаването на торнадото майката на двете деца, 22-годишната Сидни Мур, каза, че покривът на мобилния им дом е бил откъснат. "Торнадото се спусна вътре и вдигна кошарата с бебето ми в нея".

Нейният приятел - и бащата на момчето - се хвърлил да защити кошарата, но в крайна сметка също бил вдигнат от торнадото.

Докато това се случвало, г-жа Мур грабнала едногодишния си син Принстън. "Нещо в мен ми каза да тичам и да скоча върху сина си" - каза г-жа Мур. "Буквално в момента, в който скочих върху него, стените рухнаха. Бях наистина смазана. Не можех да дишам", спомня си майката.

След като торнадото преминало, Мур успяла да избяга от развалините с Принстън. Тя и приятелят ѝ веднага започнали да търсят бебето.

Baby swept away in Tennessee tornado found alive ‘by the grace of God’ in unusual spot https://t.co/GtFhVQGM0a pic.twitter.com/bPM8DN6mZG