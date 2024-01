Чудо: Японската сонда се "събуди" и предава от Луната

Я понската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA) възстанови комуникацията с първия японски лунен модул SLIM. Той възобнови работата си за първи път след кацането на Луната на 20 януари.

"Снощи комуникацията със SLIM беше успешно установена и операциите бяха възобновени! Веднага започнаха научни наблюдения", съобщиха от агенцията.

След като връзката е била възобновена, е използвана специална спектроскопска камера, за да се направят снимки. Така JAXA публикува снимки на повърхността на Луната.

Японският модул SLIM беше изстрелян на 7 септември с помощта на ракета H-IIA MHI заедно с телескопа XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission) от космодрума Танегашима в префектура Кагошима.

SLIM кацна на Луната на 20 януари. При кацането модулът се преобърна и слънчевият панел не захранваше батерията. Така учените имаха само няколко часа в икономичен режим, за да извършат изследвания. После комуникацията със сондата спря. Сега захранването изглежда се е възстановило и апаратът получава енергия от слънчевите лъчи.

Япония стана петата страна в света, след СССР, САЩ, Китай и Индия, която приземи свой модул на повърхността на Луната.

