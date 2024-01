Япония се надява да възстанови захранването на модулa "Лунен снайпер"

Я понската космическа агенция заяви, че се надява да успее да възстанови захранването на лунния си модул, след като той беше "изключен" след историческото кацане в събота.

Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA) заяви в понеделник, че е изключила кораба три часа след кацането му, за да даде възможност за евентуално възстановяване на апарата, когато слънцето огрее слънчевите му панели. От агенцията добавят, че се надяват да успеят да възстановят захранването на сондата, наречена "Лунен снайпер" заради възможностите на апарата за прецизно кацане.

JAXA също така твърди, че вече е получила много данни от безпилотната мисия Smart Lander for Investigating Moon (SLIM).

С кацането на Moon Sniper Япония стана петата страна, постигнала меко кацане на Луната. Въпреки това след кацането 20 минути след полунощ в събота (15:20 ч. по Гринуич, петък) JAXA не можа да потвърди, че слънчевите батерии на апарата генерират енергия.

„20 минути ужас“: Япония кацна на Луната, има проблем

По-късно обаче агенцията заяви, че корабът е бил изключен, за да има достатъчно енергия, която да може да се рестартира, когато условията са подходящи.

"Батерията беше изключена съгласно нашите процедури с 12 процента оставаща енергия, за да се избегне ситуация, при която рестартирането ще бъде затруднено", заявиха от там.

"Според данните от телеметрията слънчевите клетки на SLIM са насочени на запад. Ако в бъдеще слънчевата светлина попадне върху Луната от запад, смятаме, че има възможност за генериране на електроенергия, и в момента се подготвяме за възстановяване", посочват от агенцията.

Япония следва Съединените щати, Русия, Китай и Индия в достигането на Луната и е част от няколко нови лунни мисии, стартирани от правителства и частни компании, 50 години след първото кацане на човек на Луната.

Japan hopes to restore power to Moon Sniper | Space News #JapanNews #JapanNews #JapanNewsToday #WorldNews [Video] Space agency JAXA says its vessel could be revived thanks to an early shutdown, noting it has lots of ... https://t.co/YDE8F0AyXA

Междувременно JAXA извършва подробен анализ на данните, получени по време на кацането, съобщиха оттам.

Това ще помогне да се определи дали апаратът се е приземил на 100 метра от предвиденото място за кацане.

"Успяхме да завършим предаването на техническите данни и данните за изображенията, получени по време на спускането и на лунната повърхност, преди захранването да бъде изключено", заявиха от JAXA.

"Изпитваме облекчение и започваме да се вълнуваме, след като потвърдихме, че са получени много данни”, допълват оттам.

Астронавти изпуснаха чанта с инструменти в космоса, вижда се и от Земята

Целта на мисията беше кратер, в който се смята, че на повърхността на Луната се разкрива мантията - дълбок вътрешен слой.

Японският министър-председател Фумио Кишида заяви, че кацането е "много добра новина", но добави, че е наясно, че е необходим по-подробен анализ на слънчевите клетки.

Ръководителят на НАСА Бил Нелсън поздрави Япония в X, за това, че "е историческата пета страна, която успешно каца на Луната".

"Ценим нашето партньорство в Космоса и продължаващото сътрудничество", добави той.

Congratulations @JAXA_en on being the historic 5th country to land successfully on the Moon! We value our partnership in the cosmos and continued collaboration with @NASAArtemis.