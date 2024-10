Четирима убити при израелски удар в Ливан, сред тях и кмет

Д ържавните медии в Ливан съобщиха, че четирима души, сред които и един кмет, са били убити при израелски удар по град в източната част на долината Бекаа, предаде АФП.

#Lebanon state media say four people including a mayor were killed in an #Israeli strike on a town in the eastern #Bekaa Valley region https://t.co/jrkOOkncQJ