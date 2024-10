"Рискът не трябва да бъде подценяван": Турция с предупреждение за войната в Израел

Т урция предупреди днес, че рискът от разпространение на израелските атаки в региона "не трябва никога да бъде подценяван", предаде Анадолската агенция.

"Ние се намираме в разгара на напрежение, което може да има сериозни последици в глобален план", заяви турският външен министър Хакан Фидан на съвместна пресконференция с иранския си колега Абас Арагчи в Истанбул.

По думите на Фидан "агресивното отношение на Израел" принуждава Иран да "предприеме легитимни мерки" в отговор, отбелязва АФП.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan: "#Israel is trying to drag #Iran into a war. I repeat the warning we have been making since the beginning of the crisis: never underestimate the risk of the war spreading to the entire region."