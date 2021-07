Четири неща, които трябва да знаете за „Делта“ варианта на COVID-19

З а първи път от избухването на глобалната пандемия от COVID-19 светът има надежда – или поне изпитва умерен оптимизъм, че нейният край наближава.

Учените обаче предупреждават, че не бива да се радваме прибързано. Има сериозни опасения, че нови мутации на вируса могат да го направят много по-опасен от преди.

Подобна разновидност е т. нар. „Делта“ вариант, случаи на който са регистрирани в голям брой държави, включително и в България. Какво всъщност трябва да знаем за него?

From alpha to delta, here’s what you need to know about Covid variants — and the vaccines best able to fight them https://t.co/KSJlTqEkNW — Bloomberg (@business) July 12, 2021

„Делта“ мутацията е по-заразна от останалите щамове на вируса

„Делта“ е другото име на варианта B.1.617.2 – мутация на SARS-CoV-2, появила се за пръв път в Индия. Първият случай беше регистриран през декември 2020 година. Щамът се разпространява изключително бързо и за няколко месеца бяха регистрирани хиляди случаи в САЩ и Великобритания. Световната здравна организация отбеляза, че това е повод за сериозни притеснения.

„Новият щам се разпространява с драматична скорост. Той е 50 процента по-заразен от „Алфа“ мутацията, която пък беше 50 процента по-заразна от оригиналния щам на SARS-CoV-2“, отбелязва епидемиологът от Йейлския университет д-р Пери Уилсън. „Нека си представим среда, в която никой не е имунизиран и не се носят предпазни маски. Оригиналният щам на коронавируса може да бъде предаван от един човек на 2,5 други. В същата среда, „Делта“ вирусът може да засегне 3,5–4 души“, подчертава д-р Уилсън и добавя: „Данните, с които разполагаме в момента, категорично показват, че много бързо новата мутация се превръща в доминантен щам“.

Although health officials have said evidence shows vaccinated people are unlikely to spread Covid-19 to others, the Delta variant's spread in the US has some experts questioning whether it may be time to start testing vaccinated individuals for the virus https://t.co/kpqtJfMfOr — CNN (@CNN) July 8, 2021

Неваксинираните хора са изложени на сериозна опасност

Това едва ли е особено изненадващо – хората, които не са си поставили ваксини, са изложени на по-голям риск да се разболеят от „Делта“ вируса в сравнение с тези, които са ваксинирани.

Показателна е ситуацията в САЩ. В някои южни щати, като Арканзас, Джорджия, Мисисипи и Мисури, където сравнително малък процент от населението е ваксинирано, броят на заразените се увеличава, докато в други райони ситуацията е обратната и случаите намаляват, което доведе до вдигане на наложените по-рано ограничителни мерки.

Повод за притеснение е и фактът, че децата и младите хора също са застрашени от новата мутация. „Ново проучване, проведено във Великобритания, показва, че децата, както и хората на възраст до 50 години, са 2,5 пъти по-застрашени да се заразят с „Делта“ варианта в сравнение с оригиналния вирус“, отбелязва експертът по заразни болести д-р Инджи Йълдъръм.

Той обръща внимание на факта, че в САЩ все още няма одобрена ваксина за деца на възраст между 5 и 12 години, докато в други страни вече са предприети стъпки в тази посока. „Виждаме, че „Делта“ вариантът засяга все по-млади хора. Светът трябва да вземе мерки колкото се може по-бързо, за да бъдат защитени всички“, призовава д-р Йълдъръм.

Какво ни очаква през следващите месеци?

Колко хора ще бъдат заразени с „Делта“ варианта на COVID-19, ако той продължи да се разпространява с подобна скорост? Учените отбелязват, че няма еднозначен отговор на този въпрос. Всичко зависи от това колко хора са ваксинирани.

„В даден район може да има голям брой ваксинирани лица, а в друг те да са малцинство. Проблемът е, че подобни разлики ще доведат до избухването на локални огнища. Вирусът ще може да се пренася от един район с малък процент ваксинирани хора в друг“, смята д-р Уилсън.

Нека си представим следния сценарий – голяма част от населението на даден град не е ваксинирано и броят на заболелите започва да расте. Това би довело до претоварване на местните болници, които няма да могат да окажат необходимата помощ на всички нуждаещи се. И какъв ще е крайният резултат? Много хора ще загубят живота си. „Виждаме, че в различни райони по цял свят има подобни потенциални огнища, където много хора не са си поставили ваксини. Това е нещо, на което трябва да се обърне сериозно внимание“, смята д-р Уилсън.

The fast-spreading delta virus variant is on the march through a largely unvaccinated Southeast Asia, forcing restrictions that are cutting into energy demand https://t.co/f2q5yiziOT — Bloomberg (@business) July 13, 2021

Все още има много неща, които не знаем за „Делта“ вируса

Един от най-често задаваните въпроси във връзка с новата мутация е дали тя се отразява по-тежко на човешкия организъм от оригиналния вирус. Изследване, проведено в Шотландия, показва, че заразяване с „Делта“ варианта увеличава два пъти вероятността да се наложи хоспитализация.

В същото време има данни, че симптомите на „Делта“ мутацията са различни от тези на оригиналния вирус. „Изглежда, че кашлицата и загубата на обоняние са по-редки. По-честите симптоми на „Делта“ са главоболие, болки в гърлото, хрема и треска“, отбелязва д-р Йълдъръм.

Друг важен въпрос, на който все още няма отговор, е дали „Делта“ мутацията представлява опасност за хората, които вече са ваксинирани или са придобили имунитет по естествен път, след като са били заразени с COVID-19 и са оздравели.

„Необходимо е да бъдат извършени още проучвания, но информацията, с която разполагаме, сочи, че подобен риск не съществува“, смята д-р Уилсън.

Според проучване, проведено във Великобритания, ваксините на „Pfizer/BioNTech“ и „AstraZeneca“ намаляват вероятността да се стигне до хоспитализация със съответно 96 и 93 процента. Въпреки това редица учени не изключват възможността да се наложи поставянето на допълнителна ваксина срещу „Делта“ варианта в близко бъдеще.

Съществуват и още въпроси, които все още очакват своите отговори. Един от тях е за т. нар. „Делта плюс“ – нов вариант на „Делта“ вируса, регистриран в няколко страни, сред които Индия, САЩ и Великобритания.

„Въпросната разновидност има една допълнителна мутация, наречена K417N. Тя засяга протеина, необходим на вируса, за да зарази дадена клетка“, обяснява д-р Йълдъръм. Той добавя, че трябва да бъдат извършени още изследвания, за да се изясни точно колко опасна е „Делта плюс“ разновидността и с каква скорост се разпространява тя.

Вижте още:

Коронавирус: Защо Делта мутацията е толкова опасна

Сузане и Рихард от Кьолн: "Няма да се ваксинираме. Това си е наш личен риск!"

Живот с COVID-19: Израел сменя стратегията на фона на засилването на варианта Делта

Кога ще приключи пандемията?

Безплатна бира, злато, крави - как промотират ваксиниранe