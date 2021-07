Живот с COVID-19: Израел сменя стратегията на фона на засилването на варианта Делта

П реди четири седмици Израел празнуваше завръщането си към нормалния живот след успешната битка с COVID-19. След като бързата ваксинационна кампания доведе до спад на случаите на заразяване и на смъртните случаи, израелците спряха да носят маски и изоставиха всички правила за социална дистанция.

След това дойде по-заразният вариант Делта и увеличаването на броя на заразените накара премиера Нафтали Бенет да върне част от коронавирусните ограничения и да преосмисли стратегията.

С политиката, която премиерът нарича политика на "меко потушаване", правителството цели израелците да се научат да живеят с вируса. Тази политика предвижда действието на възможно най-малко ограничения и предотвратяването на четвърта национална карантина, която би нанесла още вреди на икономиката. Предвид факта, че повечето израелци от рисковите групи вече са ваксинирани срещу COVID-19, Бенет се надява, че по-малко хора от преди ще се разболяват сериозно от коронавирус.

Delta Virus Deaths:



Increasing in countries with low vaccination rates (Indonesia, Russia)



Staying flat in countries with high vaccination rates (UK, US, Israel)



Conclusion: Vaccines prevent COVID deaths



via Business Insider pic.twitter.com/kT8Xnzq092 — Faheem Younus, MD (@FaheemYounus) July 6, 2021

"Прилагането на стратегията ще включва поемането на някои рискове, но, като се вземе предвид всичко, включително и икономическите фактори, това е необходимият баланс", заяви Бенет миналата седмица.

Основният показател, въз основа на който се взима това решение, е броят на сериозно заболелите от COVID-19 в болниците, които понастоящем са около 45. Прилагането на стратегията ще включва следенето на броя на заразените, насърчаването на ваксинациите, правенето на бързи тестове и провеждането на информационни кампании за предпазните маски за лице.

Стратегията е сравнявана с плановете на британското правителство да сложи край на карантината и да отвори икономиката на Англия, въпреки че Израел понастоящем връща някои ограничения, а Лондон отменя ограниченията. Сред ограниченията, които бяха върнати, са задължителното носене на маски в затворените помещения и поставянето под карантина на всички хора, които пристигат в Израел. Стратегията на Бенет, подобно на тази на британското правителство, бе поставена под въпрос от някои учени.

Data from Israel suggests Pfizer’s vaccine is less effective at protecting against infections caused by the Covid-19 Delta variant, but still prevents severe illness #WSJWhatsNow pic.twitter.com/6lnlmjMFsF — The Wall Street Journal (@WSJ) July 7, 2021

Израелското здравно министерство съветва по-скоро да се полагат усилия за ограничаване на разпространението на заразата, заяви в неделя пред радио "Кан" Шарон Алрой-Прайс, ръководителка на службата за обществено здраве в израелското министерство на здравеопазването.

"Възможно е и да няма голямо увеличение на броя на сериозно заболелите, но ние сме обезпокоени от цената на подобна грешка", каза тя.

Много други учени обаче подкрепят стратегията на правителството. "Силно приветствам подхода на Израел", заяви Надав Давидович, ръководител на факултета по обществено здраве в израелския университет "Бен Гурион", според когото стратегията на израелското правителство е "златната среда" между разхлабването на ограниченията във Великобритания и затягането на мерките в страни като Австралия.

Вирусът "няма да спре"

Последната карантина в Израел започна през декември, около седмица след началото на една от най-бързите ваксинационни кампании срещу COVID-19 в света.

Новите случаи на заразяване с COVID-19 понастоящем са около 450 на ден. Вариантът Делта, който за първи път бе регистриран в Индия, е отговорен за около 90 процента от новите случаи.

As the Delta variant circulates, health officials in Israel are reporting a 30% decrease in the effectiveness of the Pfizer vaccine to prevent mild and moderate COVID-19. https://t.co/IYLxL6DMxH pic.twitter.com/YX6V8Wrvd3 — WebMD (@WebMD) July 8, 2021

"Смятаме, че няма да има голям брой тежки случаи, както при предишните вълни. Ако видим обаче, че броят на заразените и процентът на тежките случаи застрашават здравната система, ще трябва да предприемем допълнителни мерки", заяви миналата седмица Нахман Аш, израелският национален координатор по въпросите на борбата с пандемията.

На около 60 процента от 9,3-те милиона израелци е поставена поне една доза от ваксината на „Pfizer/BioNTech“. В неделя правителството започна да предлага трета доза на хора с отслабена имунна система.

Ран Балицер, председател на правителствената група експерти за борба с COVID-19, заяви, че през последната седмица в Израел са регистрирани средно по пет тежки случая на заразяване и по един смъртен случай на ден, след две седмици на нито един смъртен случай, свързан с COVID-19.

Той обърна внимание на въздействието на варианта Делта и заяви, че експертната група съветва да се действа предпазливо по въпроса с отмяната на ограниченията. "Нямаме достатъчно данни от нашата местна епидемия, за да можем с точност да прогнозираме какво ще се служи, ако отменим мерките", изтъкна Балицер. Някои проучвания показаха, че макар да е висока, ефективността на ваксината на „Pfizer/BioNTech“ е по-слаба по отношение на варианта Делта, отколкото спрямо останалите варианти на коронавируса.

"Pfizer" и "BioNTech" си навлякоха критиките на някои учени,

след като заявиха, че ще поискат от американските и европейските регулаторни органи одобрение за поставянето на допълнителна трета доза от ваксината срещу COVID-19 шест месеца след втората, която да засили защитата на ваксинираните от повишения риск на заразяване с варианта Делта.

Израел не бърза да одобрява поставянето на трета доза, тъй като няма недвусмислени данни, че това е необходимо. В Израел се поставя трета доза само на хора със слаби имунни системи, като се прави преценка за всеки отделен случай. Израелските власти обмислят също така да разрешат ваксинирането на деца под 12 години, които имат здравословни проблеми, излагащи ги на сериозен риск от тежки усложнения в случай на заразяване с вируса. И при тях ще се прави преценка на всеки случай поотделно.

Само "няколкостотин" от 5,5-те милиона ваксинирани в Израел са се заразили с COVID-19 след ваксинация, заяви Аш.

Преди пристигането на варианта Делта, властите смятаха, че е необходимо 75 процента от израелците да бъдат ваксинирани, за да бъде постигнат "групов имунитет" (състоянието, в което достатъчен брой хора са ваксинирани, за да бъде спряно разпространението на заразата). Понастоящем целта е да бъдат ваксинирани 80 процента.

Тези данни подхранват безпокойството на лекарите.

"...вирусът няма да спре. Той еволюира, това е в природата му. В нашата природа обаче е да оцеляваме", заяви доктор Гади Сегал, ръководител на коронавирусното отделение в медицинския център "Шеба", намиращ се близо до Тел Авив.

