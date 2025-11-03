Андрей Бабиш се завръща на власт с евроскептична коалиция в Чехия

Свят

П артията "Действие на недоволните граждани“ (известна с абревиатурата си на чешки език АНО) на милиардера и популист Андрей Бабиш подписа днес коалиционно споразумение с евроскептично настроени партньори, приближавайки се до завръщане на власт след победата на изборите, предаде Ройтерс.

Той спечели гласоподователите благодарение на обещания за повишаване на държавните разходи за чешките граждани и за противопоставяне на политиката на ЕС в областта на климата и миграцията, посочва световната агенция.

Седемдесет и една годишният Бабиш, който вече бе министър-председател на Чехия, обединява сили с евроскептичната партия "Автомобилисти за себе си“ (наричана и "Автомобилистите") и с крайнодясната евроскептична и антинатовска партия "Свобода и пряка демокрация“ (СПД).

Партията на Андрей Бабиш отбеляза победа на изборите в Чехия - какво следва?

Трите партии заедно държат 108 депутатски мандата в 200-местната долна камара на чешкия парламент (Камарата на депутатите). Бабиш заяви, че възнамерява да състави правителство до средата на идния месец, за да бъде одобрен навреме в парламента държавният бюджет за 2026 г. и да присъства като премиер на страната си на последната среща на върха на ЕС за годината.

Бъдещото правителство иска да одобри държавния бюджет за 2026 г. на трето четене в Камарата на депутатите на 17 декември, обяви Бабиш днес пред представители на медиите, информира чешката новинарска агенция ЧТК. Лидерът на АНО посвети на бюджета по-голямата част от речта си след подписването на коалиционното споразумение.

"Според нашия план третото четене може да се състои на 17 декември. Трябва да приемем предложението за дефицита, дори ако бюджетът не го покрива“, каза Бабиш.

През последните седмици оттеглящото се правителство на Петър Фиала и бъдещото правителство на Бабиш спорят дали кабинетът на Фиала трябва да внесе пак, вече в новия парламент, проектобюджет с дефицит от 286 милиарда крони, за който се смята, че е бил отхвърлен с края на мандата на предишната Камара на депутатите, пише ЧТК.

Милионер, сравняван с Тръмп, спечели изборите в Чехия

Оттеглящото се правителство смята повторното внасяне на бюджетното предложение в Камарата на депутатите за ненужно. Последните изявления на водещи политически фигури обаче показват, че след започването на работата си новия парламент би могъл отново да гласува за одобряването на проектозакона, акцентира ЧТК.

Десноцентристкото правителство на Фиала бе съсредоточено върху овладяването на бюджетния дефицит и върху подкрепата за Украйна срещу руската инвазия, обръща внимание Ройтерс.

Бабиш, който беше премиер от 2017 до 2021 г., обеща да прекрати чешката инициатива за снабдяване на Киев с артилерийски снаряди, закупени от страни извън ЕС. По време на предизборната си кампания той каза и че ще прекрати всякаква помощ за Украйна от чешкия бюджет с тезата, че иска да използва тези пари повече за чешките граждани.

Източник: БТА, Иво Тасев    
