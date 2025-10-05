След парламентарните избори в Чехия: Бабиш обсъди ситуацията с президента Петър Павел

Л идерът на движението "Действие на недоволните граждани" (известно с абревиатурата си на чешки език АНО окачествявано като дясно, популистко и антиимигрантско), което победи на произведените в петък и вчера парламентарни избори в Чехия, Андрей Бабиш пристигна тази сутрин в чешкото президентство за следизборни консултации с президента Петър Павел, предаде чешката новинарска агенция ЧТК.

За днес чешкият президент има планирани срещи също с ръководителите на партиите от управлявалата досега дясноцентристка коалиция "Заедно" и на либералната партия "Кметове и независими", която досега също беше част от правителството. Следващите разговори на държавния глава с партиите, спечелили си места в новия парламент, ще продължат утре.

В парламента влизат общо шест политически субекта.

При 100% преброени бюлетини резултатът от изборите сочи убедителна победа за АНО, което получава 34,5% от гласовете на избирателите.

На второ място, с 23,3%, е „Заедно“. Третото място бе заето от „Кметове и независими“, с 11,2%. На четвърто място се нареди либералната и проевропейска Партия на пиратите, която до миналата година беше част от правителството, с 8,9% от гласовете.

На пето място се класира крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" със 7,8% от гласовете.

Шестият субект в новия парламент е дясното движение „Автомобилисти за себе си“, което спечели 6,8% от гласовете. "Автомобилистите", които се обявяват против зелените политики на Европейския съюз, влизат в парламента за първи път.

За 16:00 часа местно време е планирана пресконференция на президента Петър Павел, на която той ще коментира впечатленията си от днешните разговори.

Като се вземе предвид, че „Заедно“, „Кметове и независими“ и Партията на пиратите категорично изключват коалиция и каквото и да било следизборно сътрудничество с АНО, като единствени потенциални донори на подкрепа или коалиционни партньори за Бабиш остават СПД и „Автомобилисти за себе си“.

АНО обаче се надява да успее да се договори за правителство на малцинството.

След срещата си с Павел, Бабиш каза пред журналисти, че е информирал държавния глава за вчерашните разговори за възможно следизборно сътрудничество със СПД и "Автомобилисти за себе си".

Лидерът на АНО окачестви разговорите с "Автомобилистите" и СПД за встъпителни и позитивни.

"Ще направим всичко, за да бъде сформирано правителство и за да изпълним програмата си", каза още Бабиш.

АНО, СПД и "Автомобилистите" заедно ще имат 108 депутати в долната камара на парламента, която е общо с 200 места.