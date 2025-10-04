Свят

Чешкият премиер поздрави Андрей Бабиш за победата на изборите

АНО спечели близо 35% от гласовете на парламентарните избори

4 октомври 2025, 21:45
Чешкият премиер поздрави Андрей Бабиш за победата на изборите
Източник: БТА

Ч ешкият премиер Петър Фиала обяви, че е поздравил за победата лидера на опозиционното движение „Действие на недоволните граждани“ (известно с абревиатурата си на чешки език АНО) Андрей Бабиш, след като АНО спечели близо 35% от гласовете на парламентарните избори, предаде Ройтерс.

АНО победи коалицията „Заедно“ на Фиала, която спечели 23% от гласовете при отчетени резултати от 99% от избирателните секции.

ЧТК, Чешката национална телевизия и телевизия Си Ен Ен Нюз публикуваха резултати от проведените вчера и днес избори при близо 100% преброени бюлетини. В парламента влизат шест политически субекта.

АНО е на първо място с 34,9% от гласовете.

Партията на Андрей Бабиш отбеляза победа на изборите в Чехия - какво следва?

На второ място е управляващата дясноцентристка коалиция "Заедно" на сегашния премиер Петър Фиала с 23,1% от гласовете.

На трето място е либералната и проевропейска партия "Кметове и независими", която е коалиционен партньор на "Заедно" в сегашното правителство, с 11,1%.

На четвърто място е Партията на пиратите, която също е проевропейска и либерална, и която до миналата година беше част от правителство, със 8,8%.

На пето място е крайнодясната "Свобода и пряка демокрация" със 7,8% от гласовете. 

Край на изборния ден в Чехия: Кой ще управлява страната?

На шесто място с 6,8% е дясното движение "Автомобилисти за себе си", което се обявява против зелените политики на ЕС.

Резултатите сочат, че крайнолявото обединение "Стига!" остава извън парламента с 4,3% от гласовете.

Източник:  БТА, Божидар Захариев    
Парламентарни избори Чехия Андрей Бабиш Петър Фиала АНО Изборни резултати Коалиция Заедно Чешки премиер Дясноцентристка коалиция Крайнодясна партия
Последвайте ни

По темата

След бедствието: В кметството в Свети Влас е получен сигнал за открито тяло на жена в

След бедствието: В кметството в Свети Влас е получен сигнал за открито тяло на жена в "Елените"

Партията на Андрей Бабиш отбеляза убедителна победа на изборите в Чехия - какво следва?

Партията на Андрей Бабиш отбеляза убедителна победа на изборите в Чехия - какво следва?

Украйна: Китай дава на Русия сателитна информация за ракетни удари

Украйна: Китай дава на Русия сателитна информация за ракетни удари

Мъж от Флорида уби и изяде два пауна, арестуваха го

Мъж от Флорида уби и изяде два пауна, арестуваха го

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg

"Трабант": автомобилният символ на бившата ГДР

carmarket.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 2 дни
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 2 дни
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 2 дни
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 2 дни

Виц на деня

Шефът към служителя: – Защо закъсня? – Шефе, алармата ми не звънна... явно съм я настройвал на режим "работа от вкъщи".
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бурята "Ейми" взе жертви във Франция

Бурята "Ейми" взе жертви във Франция

Свят Преди 1 час

Бурята прекъсна електрозахранването

Арестуваха двама крадци в "Елените"

Арестуваха двама крадци в "Елените"

България Преди 2 часа

Предстои да бъде образувано разследване по случая

Председателят на Висшия адвокатски съвет коментира казуса с и.ф. главен прокурор

Председателят на Висшия адвокатски съвет коментира казуса с и.ф. главен прокурор

България Преди 4 часа

Проблемът с изпълняващия функциите главен прокурор рефлектира в актовете на Върховния касационен съд, каза той

Внимание, шофьори! Авария остави тунелите "Витиня" и "Ечемишка" без осветление

Внимание, шофьори! Авария остави тунелите "Витиня" и "Ечемишка" без осветление

Свят Преди 4 часа

Екипите работят за възстановяване на електрозахранването в максимално кратки срокове, уточниха от АПИ

<p>&quot;Това е една от най-варварските руски тактики&quot;</p>

Украински министър след атаката срещу пътнически влак: Това е една от най-варварските руски тактики

Свят Преди 5 часа

Министърът поясни, че срещу гарата са били извършени две последователни атаки

<p>Д-р Гергана Николова обясни как да се предпазим от грип</p>

Д-р Гергана Николова: Най-добре е да се ваксинираме, а не после да се чудим как да се лекуваме

България Преди 6 часа

Трябва да бъдем отговорни както за собственото си здраве, така и за това на останалите, смята специалистът

Протест на близките на 6-годишното дете, издъхнало на зъболекарски стол в Пловдив

Протест на близките на 6-годишното дете, издъхнало на зъболекарски стол в Пловдив

България Преди 6 часа

"Животът на Ангел няма да бъде забравен"

Израел е нанесъл удари в Газа въпреки призива на Тръмп

Израел е нанесъл удари в Газа въпреки призива на Тръмп

Свят Преди 6 часа

20 къщи са били разрушени по време на нощните бомбардировки, твърди Махмуд Басал

<p>Бурята &quot;Ейми&quot; спря десетки полети на летище&nbsp;в Амстердам</p>

Бурята "Ейми" спря десетки полети на летище "Схипхол" в Амстердам

Свят Преди 6 часа

Кралският метеорологичен институт на Нидерландия издаде предупреждение за ветрове, достигащи 90 км/ч по нидерландското крайбрежие

Световни реакции на призивите на Тръмп за край на бомбардировките в Газа

Световни реакции на призивите на Тръмп за край на бомбардировките в Газа

Свят Преди 6 часа

Групировката "Хамас" каза, че е готова да освободи заложниците и се съгласи с някои от условията в плана на Тръмп

Вълна от протести заля Европа заради войната в Газа

Вълна от протести заля Европа заради войната в Газа

Свят Преди 7 часа

В Италия се събраха над 2 милиона души на демонстрация в подкрепа на жителите на Газа

Израел е готов за мирни преговори в Египет по плана на Тръмп

Израел е готов за мирни преговори в Египет по плана на Тръмп

Свят Преди 7 часа

Представителите са готови да заминат до ден

Гуцанов: Санкциите в резултат на засилените проверки срещу сивия сектор са за около 10 млн. лв.

Гуцанов: Санкциите в резултат на засилените проверки срещу сивия сектор са за около 10 млн. лв.

България Преди 7 часа

Той подчерта, че приходите от платени данъци в бюджета през тази година са нараснали, но не се ангажира с точна сума на увеличението

Още един съквартирант напуска Big Brother тази вечер

Още един съквартирант напуска Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 7 часа

Зрителите могат да подкрепят четиримата номинирани в приложението NOVA PLAY

Провокативният Симеон Кралев се завръща на Арената на “Игри на волята” тази вечер

Провокативният Симеон Кралев се завръща на Арената на “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 7 часа

Той ще участва в кастинг битка срещу любител на екстремни преживявания

Стрелба в Ница, двама убити и петима ранени

Стрелба в Ница, двама убити и петима ранени

Свят Преди 7 часа

По случая тече разследване по подозрение в предумишлено убийство

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Меден еликсир за мощен имунитет, младост и дълголетие

Edna.bg

Преди да си загубиш ума, прочети това

Edna.bg

Челси - Ливърпул 2:1 /репортаж/

Gong.bg

Шопов и Осиек допуснаха поражение като гости на Белупо

Gong.bg

Жертвите при потопа в курорта "Елените" вече са четири

Nova.bg

Заловиха двама крадци в "Елените"

Nova.bg