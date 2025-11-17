Защо милиардерът Бабиш все още не е премиер на Чехия

М есец и половина след парламентарните избори в Чехия, спечелени убедително от дяснопопулистката партия ANO, остава неясно дали нейният лидер Андрей Бабиш ще стане премиер, съобщи Deutsche Welle.

Какви са пречките пред милиардера?

Дяснопопулистката партия "Действие на недоволните граждани" (ANO) на Андрей Бабиш, която в началото на октомври спечели парламентарните избори в Чехия, месец по-късно подписа коалиционно споразумение с две неголеми консервативни и евроскептични партии, определяйки приоритетите на възможното бъдещо правителство.

Милиардерът Бабиш, който е вероятният следващ чешки премиер, преди това обаче си беше върнал едноличното владение над аграрния и химически концерн Agrofert, който ежегодно получава милиони евро субсидии от ЕС. Засега лидерът на ANO не е казал как възнамерява да разреши този конфликт на интереси.

Бабиш обещава да обясни всичко

"Тонът в някои медийни публикации е такъв, че дори и да съм умрял, те ще продължат да говорят, че имам конфликт на интереси", коментира иронично Бабиш след преговорите с президента Петър Павел, проведени на 12 ноември.

„Както вече съм казвал и – разбира се, ще удържа на думата си – ще обясня на президента всичко. Казах му, че всичко, което ще направя, ще съответства на позицията на чешките съдилища и на Европейската комисия“, заяви Бабиш.

Президентът очаква публични разяснения от Бабиш

Междувременно стана известно, че президентът Павел очаква да чуе публични разяснения от Бабиш, преди да се съгласи да го назначи за премиер. „В разговора си с лидера на ANO президентът подчерта, че е длъжен да спазва конституцията. Затова очаква пълна яснота за това как г-н Бабиш възнамерява да изпълнява своите конституционни и правни задължения. В противен случай назначението на Бабиш би създало впечатлението, че самият президент съдейства за възникването на неконституционна ситуация“, съобщи прессекретарят на държавния глава.

Засега обаче изглежда, че общуването между президента и лидера на ANO е стигнало до задънена улица и наблюдателите не виждат лесен изход от ситуацията.

Какви варианти има Бабиш да разреши конфликта на интереси

„Бабиш не може да обясни на обществеността как смята да се справи с конфликта на интереси, тъй като реално решение няма. Той би могъл да продаде своята бизнес империя, но това би отнело месеци, ако не и години“, предполага политологът Иржи Пехе.

Той допуска, че Бабиш би могъл да прехвърли активите си на анонимно доверително управление, но понеже чешкото законодателство не признава подобни операции, ще са необходими месеци за внасянето на необходимите промени в закона. „Той би могъл да предаде правото на собственост върху своята бизнес империя на децата си, но това също е много трудно.“

Според политолога най-простото решение за Бабиш ще е, ако се откаже от амбициите да стане премиер и предложи за този пост някого другиго от ANO, например бившия вицепремиер Карел Хавличек. „Бабиш обаче изглежда още не е готов да направи това“, казва Пехе.

Чешкото законодателство изисква да се изясни конфликтът на интереси

Ако се имат предвид нормите на чешкото и на европейското законодателство, изход трябва да бъде намерен. Законът на Чехия за конфликт на интересите забранява на държавните служители да се занимават с предприемачество или да заемат длъжности в компании, които могат да извлекат изгода от решенията на правителството.

Т.нар. "Закон Бабиш" директно забранява на политиците да притежават медии или компании, които получават държавни субсидии или инвестиционни облекчения.

Как Бабиш реши този проблем миналия път

Но зависимостта на „Agrofert“ от европейските субсидии е несъмнена. В периода между 2017 и 2021 година, когато Бабиш за първи път оглави чешкото правителство, „Agrofert“ получи субсидии от Брюксел за стотици милиони евро. През 2017 година Бабиш предаде активите на „Agrofert“ на два тръстови фонда, за да отстрани конфликта на интереси.

Само че одитът, осъществен от ЕК през 2020 година, показа, че въпреки тази стъпка Бабиш е останал фактически собственик на „Agrofert“ и е продължил да контролира компанията. От това следва, че конфликтът на интереси не е бил разрешен докрай. Оттогава Бабиш закри тези тръстове, ставайки отново едноличен собственик на холдинга, което само изостри проблема.

Ключът за назначаването на Бабиш е в ръцете на президента?

Ключът за назначаването на лидера на ANO за премиер сега е в ръцете на президента, защото той има повече възможности да наложи волята си, казва пред ДВ политологът Петер Юст. „Като цяло бих казал, че нито Бабиш, нито Павел са заинтересовани безизходната ситуация да се запази“, уточнява Юст и добавя, че според него ново правителство ще може да се сформира през декември.

Други анализатори обаче не са настроени толкова оптимистично. Те отбелязват, че президентът Павел иска повече яснота във връзка с курса на новото правителство, особено във външната политика и по отношение на разходите за отбрана. Остават неизяснени въпроси и за възможните назначения на редица министри, в частност на външния, чиято кандидатура предизвиква противоречиви отзиви. Наблюдателите смятат, че новото чешко правителство ще може да бъде сформирано до Коледа, но гаранции за това няма.