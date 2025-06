Петролът и златото поскъпнаха, а фондовите пазари се сринаха след израелските удари в Иран

Ц ените на петрола и златото рязко скочиха, а основните борсови индекси по света потънаха, след като Израел нанесе удари по цели в Иран. Ескалацията на конфликта в Близкия изток – стратегически регион за световното производство на петрол – доведе до внезапен скок на цените на суровия петрол Brent, който се покачи с над 10% след новината за атаките и достигна най-високите си стойности от януари насам, предаде The Guardian.

По-късно цената се понижи, но все пак се повиши с 5,5% до $73,12 за барел, което е на път да запише най-голямото дневно покачване от 2022 г. насам.

*Във видеото: Израел нанесе въздушни удари по Иран, атакувани са военни и ядрени обекти

По информация на „Ройтерс“ това са най-големите еднодневни печалби за двата бенчмарка от март 2022 г. насам, когато Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна.

„Скокът в цената на Brent отразява както непосредствените рискове за доставките, така и усещането, че негативното развитие на събитията може да удължи периода на ескалация – за разлика от предишния сблъсък между Израел и Иран“, пише в анализ Ахмад Асири, стратег в Pepperstone..

BREAKING: Gold and Oil Prices Soar After Israel Attacks Iran's Nuclear Facilities.



Gold going up means more forex for Ghana as we sell gold at high prices, but Oil’s high prices will affect fuel. An Israeli official says operation against Iran will last for at least two weeks pic.twitter.com/lZfjtyB0CC