Свят

Доналд Тръмп-младши се сгоди за Бетина Андерсън

Доналд Тръмп-младши и Андерсън бяха забелязани за първи път заедно на брънч през август 2024 г.

16 декември 2025, 10:01
Доналд Тръмп-младши се сгоди за Бетина Андерсън
Източник: Getty Images

П резидентът Доналд Тръмп обяви годежа на най-големия си син със социалистката Бетина Андерсън пред гости на коледно тържество.

Новината беше споделена в резиденцията на президента, а видео от събитието беше публикувано в X от Лора Лумър, пише PEOPLE.

„Обикновено не ми липсват думи, защото винаги се справям много добре с тирадите и възторга“, каза 47-годишният Доналд Тръмп младши по време на обявяването. „Искам да благодаря на Бетина за тази една дума: „Да“.“

След това Андерсън сподели своите емоции: „Това беше най-незабравимият уикенд. Омъжвам се за любовта на живота си и се чувствам като най-щастливото момиче на света. Благодаря ти.“

Доналд Тръмп-младши преди това беше женен за бившата си съпруга Ванеса Тръмп в продължение на 12 години, преди тя да подаде молба за развод през 2018 г. Двамата имат пет деца: Кай (18 години), Доналд III (16 години), Тристан (14 години), Спенсър (13 години) и Клои (11 години).

През 2018 г. Доналд Тръмп-младши започна връзка с Кимбърли Гилфойл. Те се сгодиха през 2020 г. Въпреки че никога не обявиха официално раздялата си, през декември 2024 г. Той и Андерсън се срещат от около шест месеца.

Доналд Тръмп-младши и Андерсън бяха забелязани за първи път заедно на брънч през август 2024 г., според снимки, публикувани от Daily Mail. По това време той все още беше сгоден за Гилфойл. През септември 2024 г. източници съобщиха, че Тръмп-младши и Гилфойл са преживели период на раздяла и са се разделили през декември 2024 г.

Малко след това президентът Тръмп номинира Гилфойл за посланик на САЩ в Гърция. Сенатът потвърди номинацията ѝ през септември 2025 г.

Доналд Тръмп-младши се присъедини към Андерсън на вечеря по повод рождения ѝ ден в Палм Бийч, Флорида, през декември 2024 г. Той също така я покани като своя гостенка на семейното новогодишно тържество в Мар-а-Лаго. След това Андерсън придружи Доналд Тръмп младши на церемонията по встъпване в длъжност на баща му през януари 2025 г.

През следващия месец източник каза: „Бетина изглежда чудесна за него“.

Андерсън е дъщеря на филантропите Хари Лой Андерсън младши и Ингер Андерсън. Тя е активен поддръжник на Фондацията за изследване на надеждата за депресия на Одри Грус, която финансира медицински изследвания в областта на депресията, и е ключова фигура зад инициативата „Проект Парадайз“ – проект за опазване на природата във Флорида.

Доналд Тръмп-младши Бетина Андерсън Годеж Доналд Тръмп Коледно тържество Семейство Тръмп
