Две земетресения на границата между Гърция и България

Д ве земетресения бяха регистрирани в рамките на около час и половина в Северна Гърция, в района на град Серес, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките (БАН).

Силно земетресение разлюля Гърция

Първият трус е станал в 11:03 часа българско време и е бил с магнитуд 3 по Рихтер.

Около час и половина по-късно е засечено второ земетресение в същия район. То е било с малко по-голяма сила - магнитуд 3,3 по Рихтер.

Земетресение в Гърция

Източник: НИГГГ-БАН

Към момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.

Районът е част от активна сеизмична зона

Гърция е сред страните в Европа с най-висока сеизмична активност. Причината е географското ѝ положение в сложна зона на взаимодействие между Африканската и Евразийската тектонична плоча, както и между множество по-малки тектонични блокове.

Какво става край Гърция, серия трусове и се засилват

Сеизмичната активност в Северна Гърция също не е необичайна. Районът на Серес се намира в сравнително близост до други активни геоложки зони на Балканите, където периодично се регистрират по-слаби и умерени земетресения.

Трусове с магнитуд около 3 по Рихтер обикновено могат да бъдат усетени в близост до епицентъра, особено ако са с малка дълбочина, но в повечето случаи не причиняват сериозни разрушения.