България

Внимание, пенсионери: Промяна в датите за пенсиите през септември

Вижт екога започва и риключва изплащането на сумите от Български пощи

Надежда Неменски Надежда Неменски

27 август 2026, 14:23
Внимание, пенсионери: Промяна в датите за пенсиите през септември
Източник: iStock/GettyImages

Б ългарски пощи ще започнат изплащането на пенсиите и добавките към тях за месец септември 2026 г. в периода от 4 до 18 септември. Промяната в обичайния график произтича от измененията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които са в сила от 24 юли 2026 година.

Съгласно новите разпоредби пощенските станции изплащат сумите чрез електронен изплащателен картон между седмо и двадесето число на месеца, за който се отнасят средствата. Когато началната или крайната дата съвпаднат с неработен ден, изплащането се премества и започва в началото или приключва в края на предходния работен ден.

През септември 2026 г. седмо число е почивен ден, поради което процесът стартира по-рано на четвърти септември. Двадесети септември пък се пада в неделя и това налага финалът на изплащането да бъде изнесен на осемнадесети септември. 

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА    
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