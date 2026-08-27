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AP: Ръководителят на Съвета за мир на Тръмп Николай Младенов разкритикува Израел за атаките му в Газа

Пред Съвета за сигурност на ООН той заяви, че планът на Тръмп не е в застой и "е преминал от масата за преговори към чертожната маса"

Василена Василева Василена Василева

27 август 2026, 12:50
AP: Ръководителят на Съвета за мир на Тръмп Николай Младенов разкритикува Израел за атаките му в Газа
Източник: AP/БТА

Р ъководителят на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп Николай Младенов, който отговаря за усилията за прилагане на плана за прекратяване на огъня в ивицата Газа, снощи разкритикува Израел за атаките му срещу опустошената от войната палестинска територия и предупреди, че алтернативата на предложението на САЩ е възобновяване на войната, предаде "Асошиейтед прес".

„Следващите дни са решаващи“ - Николай Младенов за плана на Тръмп в Газа

Младенов заяви вчера пред Съвета за сигурност на ООН, че 20-точковият план на Тръмп не е в застой и "е преминал от масата за преговори към чертожната маса".

По думите му военната групировка "Хамас" е приела ключовата разпоредба на предложението за разоръжаване и за прехвърляне на контрола над Газа към гражданска власт. Продължаващите от миналия октомври израелски удари обаче продължават да убиват палестинци – макар и значително по-малко на брой – и жителите на Газа не усещат, че конфликтът приключва, каза той.

Николай Младенов с важно предупреждение за Газа

"След три години война и 20 години военни операции питам: ще попречи ли на "Хамас" поредният удар по склад за боеприпаси да се превъоръжи или да затегне хватката си върху Газа?", заяви Младенов. "Няма. Това само забавя демилитаризацията, която би настъпила", и възпрепятства прехода към гражданско правителство, добави той.

Неотдавнашното споразумение за разоръжаване, което САЩ сключиха с "Хамас", беше смятано за потенциален пробив в усилията за прекратяване на войната, която беше предизвикана от смъртоносните атаки на военната групировка от 7 октомври 2023 г. в южната част на Израел. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче заяви, че неговите сили няма да се изтеглят от настоящите си позиции в Газа, докато "Хамас" не предаде всичките си оръжия.

Младенов с остро предупреждение: Планът за Газа е единственият път за спиране на нова атака

Младенов каза още, че на среща, в която е участвал миналата седмица с Нетаняху и зетя и съветник на Тръмп Джаред Къшнър, "прегледахме едно по едно опасенията на неговото правителство и стеснихме областите, които все още изискват техническа работа".

Заместник-постоянният представител на Израел в ООН Ноа Фурман потвърди пред Съвета за сигурност ангажимента на страната си към плана на Тръмп, но подчерта, че той не може да успее, докато "Хамас" запазва оръжията си. Фурман заяви, че Израел работи в тясно сътрудничество със САЩ за постигане на разоръжаването на "Хамас".

Постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц заяви, че опасенията относно плана на Тръмп се разглеждат и че разоръжаването на "Хамас" ще бъде оценено въз основа на действията на организацията.

Николай Младенов: Примирието в Газа се спазва

Младенов предупреди за разминаването между пътната карта и това, което се случва на място, и заяви, че ако войната се възобнови, няма да има пътна карта, към която страните да се върнат, нито ще остане нещо на място, което да бъде възстановено.

"Това не би бил просто неуспех", каза той. "Това би била точка, от която няма връщане назад за никого", заяви дипломатът.

Младенов подчерта необходимостта от политическа воля за преодоляване на различията и заяви, че трябва да бъде направен избор: "Газа, която е разоръжена, възстановена и отново свързана със света. Или Газа, която е отново въоръжена, разделена и в руини, с радикализирано поколение, израснало в нея, и следващата война, която вече се задава на хоризонта."

За първи път: Николай Младенов се обърна към Съвета за сигурност на ООН

Що се отнася до палестинците по думите на Младенов планът на Тръмп включва "надежден път към политически хоризонт" и двудържавно решение на продължаващия от десетилетия конфликт. Нетаняху категорично се противопоставя на създаването на палестинска държава, отбелязва АП.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: Владимир Арангелов, БТА    
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