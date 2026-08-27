Шокиращ случай: Лекари спасиха мъж, залепил уретрата си с лепило

М ъж на 41 години от Иран посетил амбулаторна клиника след седмица на изключителен дискомфорт при уриниране и болка над срамната кост. Струята му била слаба и той не успявал да изпразни пикочния си мехур.

Пациентът казал на лекарите, че около месец по-рано започнал да развива инконтиненция (незадържане на урина). Той се лекувал самостоятелно в продължение на две седмици, като вкарвал секундно лепило в уретрата си.

Първоначално изглеждало, че лепилото помага. Но след четири дни той започнал да отделя все по-малко урина, а уринирането станало болезнено. До момента на посещението си в клиниката, две седмици след като спрял да прилага лепилото, той едва успявал да уринира и изпитвал постоянна болка, пишат лекарите му в доклада за случая, пише сайтът Live Science.

По време на физикалния преглед лекарите забелязали, че пенисът на мъжа е в ерекция и че усещат твърдо чуждо тяло в пенилната уретра. Те също така наблюдавали „крехки фрагменти от секундарно лепило“ на отвора на върха на пениса му, отбелязват те в доклада.

Лекарите се опитали да извършат цистоскопия, процедура, при която тръба с леща позволява на лекарите да видят вътрешността на уретрата. Запушването обаче им попречило да вкарат тръбата достатъчно надълбоко, за да видят каквото и да било, и те решили да извършат спешна операция за премахване на масата от втвърдено лепило.

След като пациентът се възстановил от операцията, уринирането и анализът на урината му били нормални. Той бил изписан пет дни по-късно с катетър, който останал на място за 10 дни, и му били предписани антибиотици за предотвратяване на инфекция. При последващ преглед през шестата седмица след операцията уринирането му било нормално и той нямал допълнителни усложнения.

Лекарите не са установили причината за предишната инконтиненция на пациента.

Какво прави случая уникален: Нанасянето на секундарно лепило в телесни кухини обикновено се случва в ухото или носа, според предишни медицински доклади. Обикновено лепилото може да се разтвори с разтворители, като ацетон.

Три други доклада за случаи в медицинската литература обаче описват пациенти, които умишлено вкарват такова лепило в уретрата си, като всички тези случаи са изисквали премахване с ендоскопия или операция, съобщават лекарите от Иран.

Тъканта на уретрата е много деликатна и вкарването на каквото и да е в тази чувствителна тръба крие риск от увреждането ѝ, което може да доведе до сериозна инфекция. Вкарването на чужди тела в уретрата също така може да бъде болезнено, което прави тази практика „относително рядка“, пишат авторите на доклада.