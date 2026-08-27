ДАНС ще продължи да използва софтуер за финансово разузнаване за 60 хил. долара годишно

П арламентът прие на първо и второ четене в едно заседание Законопроект за ратифициране на споразумение между Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Организацията на обединените нации (ООН) за продължаване на използването и поддръжката на специализираната система goAML.

Споразумението е сключено между ДАНС и ООН, представлявана от Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC), и урежда предоставянето на информационно-комуникационни услуги, свързани с поддръжката на приложението.

Документът е подписан на 11 февруари 2026 г. от страна на Службата на ООН по наркотиците и престъпността и на 16 февруари 2026 г. от страна на ДАНС. Законопроектът беше внесен от Министерския съвет на 20 юли 2026 г.

Защо ДАНС продължава да използва системата

В мотивите към законопроекта се посочва, че нарастващият брой доклади за съмнителни операции и необходимостта от бърза обработка на големи обеми информация налагат използването на специализиран софтуер.

Системата goAML се използва от специализираната административна дирекция „Финансово разузнаване“ в ДАНС за обработване и анализ на финансова разузнавателна информация.

Чрез нея се подпомага автоматизирането на процесите по получаване, съхраняване, проучване и анализиране на информация, свързана със съмнителни финансови операции.

Софтуерът има и важно значение за разкриването на данни, получавани по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение.

60 000 долара годишно за поддръжка

Споразумението предвижда ДАНС да заплаща 60 000 щатски долара годишно за поддръжката на софтуерния продукт.

То е сключено за срок от три години, като е предвидена възможност за автоматичното му подновяване с още две години.

Средствата за годишните такси за поддръжка са осигурени по проект, финансиран в рамките на програмата на България по фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2021–2027 г., съфинансиран от Европейския съюз.

Системата се използва от години

Специализираният софтуер е инсталиран в ДАНС още в изпълнение на предишно споразумение между агенцията и Службата на ООН по наркотиците и престъпността.

Първоначалното споразумение е подписано от ДАНС на 9 декември 2020 г. и от Службата на ООН по наркотиците и престъпността на 18 февруари 2021 г., като впоследствие е ратифицирано със закон от 47-ото Народно събрание.

За продължаване на използването и поддръжката на системата Министерският съвет е одобрил проекта на новото споразумение на 11 февруари 2026 г.

Според мотивите към законопроекта основната цел е да се гарантира непрекъснатото функциониране на специализираната система за управление на случаи, чрез която финансовото разузнаване на България обработва значителни обеми информация.

Очаква се продължаването на поддръжката на goAML да позволи по-бързо получаване, съхраняване и анализиране на данни за съмнителни финансови операции и да подпомогне работата на ДАНС в противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.