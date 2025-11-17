Зеленски и Макрон подписаха декларация за укрепване на отбраната на Украйна

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски и френският му колега Еманюел Макрон подписаха декларация за сътрудничество, свързано с придобиване на френско оборудване за отбрана за нуждите на Украйна, съобщи Укринформ.
Кадри от подписването бяха разпространени от канцеларията на украинския президент, а събитието бе излъчено на живо от Укринформ в Ютюб.
Церемонията се състоя в Париж.
🇺🇦🤝🇫🇷 Ukraine and France sign a new defence cooperation declaration— ArmyInform 🇺🇦 (@armyinformcomua) November 17, 2025
Today, President Zelenskyy @ZelenskyyUa and President Emmanuel Macron @EmmanuelMacron signed a Declaration of Intent strengthening defence cooperation between Ukraine and France.
The document outlines… pic.twitter.com/dzbM1wzUv0
По-рано днес президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна на официално посещение в Париж, предаде кореспондент на Укринформ.
🔴 EN DIRECT— BFMTV (@BFMTV) November 17, 2025
Volodymyr Zelensky à Paris: le président ukrainien a retrouvé Emmanuel Macron sur la base militaire de Villacoublayhttps://t.co/KaJsYG4DxM pic.twitter.com/XqHNGmgVpp
Официалната церемония по посрещането се състоя на летището във военновъздушната база "Вилакубле".
🔴 Volodymyr Zelensky est arrivé à l'aéroport de Villacoublay (Yvelines), où il a été accueilli par Emmanuel Macron pic.twitter.com/6NADMA5VnT— LCI (@LCI) November 17, 2025
Лидерите обсъдиха двустранното сътрудничество, особено в енергийния, икономическия и отбранителния сектор, както и напредъка по въпросите на гаранциите за сигурност в рамките на Коалицията на желаещите.
Beginning what could likely be a historic day in terms of strengthening Ukraine's defense, President Zelensky has arrived in France, meeting with Macron.— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) November 17, 2025
Expectations are for the signing of an agreement for the supply of aircraft, missiles, and air defense systems. pic.twitter.com/61nJ595LM7
