Седем страни от НАТО искат Украйна в алианса

Р умънският президент Клаус Йоханис, заедно с държавните глави на още няколко страни членки на НАТО от Централна и Източна Европа, подписаха съвместно изявление, в което потвърждават подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, съобщи днес румънското президентство, предаде Аджерпрес.

Together with the Presidents of 🇨🇿 🇪🇪 🇱🇻 🇱🇹 🇲🇰 🇲🇪 🇵🇱 🇸🇰, I reiterate our support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine 🇺🇦. We firmly stand behind the 2008 Bucharest NATO Summit decision concerning Ukraine’s future membership.

