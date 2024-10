Мъж е осъден за развъждане на хибридни овце и продажба на разчленени животни

В понеделник, 30 септември, 81-годишният жител на Монтана Артър Джак Шубарт получи присъда от шест месеца затвор за осъществяване на дългогодишна схема за развъждане на хибридни овце. Дейност, която е незаконна, посочва IFL Science.

Между 2013 г. и 2021 г. Шубарт е работил с поне пет други лица, за да стартира престъпното си начинание. То започнало с незаконен внос на части от най-големия вид овца в света - архарската овца Марко Поло (Ovis ammon polii) - от Киргизстан. Генетичн материал е използван за създаване на клонирани ембриони, които Шубарт имплантира в овцете в ранчото си, в резултат на което се ражда една-единствена мъжка овца.

С дължина на рогата над 1,5 метра и тегло над 136 килограма това са наистина големи овце, отбелязва IFL Science. Шубарт дава на мъжкия подходящо прозвище: Монтана Маунтин Кинг или накратко ММК.

За да се осъществи престъпното начинание, генетичния материал на MMK е използвана за оплождане на различни видове овце във фермата - всички те са забранени в щата - в резултат на което се раждат хибридни животни.

След това Шубарт и съучастниците му отиват още по-далеч, като подправят ветеринарни сертификати, за да изнесат незаконните хибриди от Монтана и да ги пуснат на пазара. Генетичният материал от MMK е бил продаван директно на други развъдчици, а Шубарт също така незаконно е купувал и продавал части от уловени в дивата природа местни овце от Скалистите планини.

„Престъпното поведение на Шубарт не е начинът, по който местните се отнасят към нашата популация от диви животни. Всъщност действията му застрашават местните видове диви животни на Монтана без никаква друга причина, освен че той и съучастниците му са искали да спечелят повече пари“, се казва в изявление на американския прокурор за окръг Монтана Джеси Ласлович.

A man was sentenced to six months in federal prison for his role in an illegal operation to breed hybrid sheep for captive trophy hunting.

