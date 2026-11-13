Свят

Хаос в 74 държави: Глобален срив блокира Microsoft, опитите за поправка „не вървят според очакванията“

Десетки хиляди потребители и компании в 74 държави са засегнати от вече десетчасовия технически колапс. Експерт предупреди за „невероятна некомпетентност“, ако не става въпрос за кибератака

13 ноември 2026, 06:53
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Т ехнологичният гигант Microsoft изпитва сериозни затруднения при отстраняването на мащабен глобален срив, който вече около 10 часа блокира работата на ключови услуги за десетки хиляди потребители и компании в целия свят, съобщава BBC.

Проблемите засягат основни платформи от пакета Microsoft 365, сред които пощенската услуга Outlook (Exchange Online), платформата за комуникация Teams, календарните приложения, както и софтуера с изкуствен интелект Copilot. Потребителите изпитват сериозни „проблеми със свързаността“ и невъзможност за достъп до файлове и имейли, макар че съобщенията и онлайн срещите остават до голяма степен функционални.

Източник: Downdetector/screenshot

Въпреки че първоначално от компанията обявиха, че виждат „положителни резултати“ от опитите за рестартиране на системите, по-късно от Microsoft признаха, че корекциите „не протичат според очакванията“. От технологичния концерн предупредиха, че рестартираните услуги отново спират да отговарят веднага щом получат по-голям трафик, поради което екипите тестват алтернативни методи за възстановяване без претоварване на сървърите.

Мащабът на срива: 74 държави и пик от 140 000 сигнала

Според данни на специализираната платформа за мониторинг Downdetector сривът е обхванал 74 държави само в рамките на около час след началото си - малко след 16:15 ч. по Гринуич (GMT) в четвъртък.

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Сигналите за проблеми с Outlook достигнаха глобален пик от близо 140 000 оплаквания около 18:00 ч. GMT - ниво, което е над 2000 пъти по-високо от обичайното. Засегнати са потребители в САЩ, Великобритания, Япония, Сингапур, Австралия и редица други страни. По данни на самата компания над 430 милиона души по света използват приложенията на Microsoft 365, а над 90% от компаниите в класацията Fortune 500 разчитат на изкуствения интелект Copilot.

Сривът предизвика верижна реакция и при други технологични лидери. Разработчиците на изкуствен интелект OpenAI и Anthropic потвърдиха, че разследват проблеми със своите интеграции и връзки към услугите на Microsoft 365, които са довели до неизправности в някои от техните инструменти.

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Причината: „Повишено натоварване“, а не кибератака

Ръководителят на Microsoft Чарлз Ламана категорично отхвърли версията за злонамерена намеса или хакерски пробив.

„Съжаляваме, че днешните прекъсвания причиниха неудобства на нашите клиенти, и работим за отстраняване на проблема“, написа той в социалната мрежа X, уверявайки, че не става въпрос за инцидент със сигурността.

Официалното обяснение на компанията е „повишено натоварване“ на инфраструктурата в множество региони. От Microsoft уточниха, че проблемът не е предизвикан от внезапен скок на потребителския трафик, а от факта, че определен брой сървъри са станали „неочаквано недостъпни“. Това е прехвърлило тежестта върху останалата част от инфраструктурата и е довело до претоварване на ключови сървъри.

Министърът на вътрешните работи и киберсигурността на Австралия Тони Бърк също потвърди след разговори с представители на Microsoft, че не се касае за кибератака. По думите му ситуацията напомня на мащабния срив с CrowdStrike от юли 2024 г., когато дефектна софтуерна актуализация блокира милиони компютри с Windows по целия свят.

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Остри критики: „Невероятна некомпетентност“ и изгубен работен ден

Именно изключването на версията за кибератака предизвика остри реакции сред технологичните анализатори. Пол Спейн от новозеландската консултантска компания Gorilla Technology заяви пред BBC, че ако зад срива не стоят хакери, то проблемът се дължи на „невероятна некомпетентност“, която може да коства милиони долари икономически загуби. По думите му компаниите на практика са „изгубили един цял работен ден“.

Експертът по киберсигурност Трой Хънт подчерта, че последиците излизат далеч извън рамките на офис работата: „Microsoft е огромна част от гръбнака на интернет и ни напомня колко критична все още е електронната поща. Това засяга не само способността на хората да работят, но и комуникацията за срещи, покупките, изискващи потвърждение, както и достъпа до различни акаунти и услуги.“

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Държавни служби на хартия и предупреждения за измамници

Австралия беше сред първите държави, които осъмнаха с блокирани институции в петък сутринта. Държавната агенция Service NSW в щата Нов Южен Уелс (включително Сидни) призова гражданите да отложат посещенията си в центровете за обслужване, а властите в Северната територия също отчетоха срив в системите си.

Президентът на Австралийската медицинска асоциация Майкъл Бонинг успокои, че сривът не застрашава прякото лечение на пациентите, но призна, че някои здравни заведения временно са се „върнали към писането на рецепти на хартия“.

Междувременно банки, университети и институции в САЩ, Австралия и Нова Зеландия издадоха спешни предупреждения към гражданите да внимават за фишинг измами. От ING Australia и американския университет Old Dominion предупредиха, че киберпрестъпници често се възползват от подобни сривове, за да се представят за „ИТ поддръжка“ и да изпращат фалшиви линкове или да искат достъп до профили. Властите в Нова Зеландия пък призоваха служителите да не прехвърлят поверителна фирмена информация през лични имейли, докато чакат възстановяването на системите.

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На фона на корпоративния хаос социалните мрежи бяха залети от шеги и мемета. Хиляди потребители припомниха прочутата сцена от музикалния клип на Нели и Кели Роуланд към хита Dilemma (2002 г.), в която певицата се опитва да изпрати текстово съобщение през таблица в Excel - шега, която събра десетки хиляди харесвания в платформата X.

Майкрософт глобален срив Microsoft 365 Outlook Teams Copilot киберсигурност прекъсване на услуги повишено натоварване фишинг измами
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