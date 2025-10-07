Най-големият удар срещу телефонни кражби в историята на Великобритания: Разбиха глобална престъпна мрежа

Свят

7 октомври 2025, 10:25
Източник: iStock Photos/Getty Images

Б ританската полиция съобщи, че е разбила международна престъпна група, заподозряна в контрабанда на до 40 000 откраднати мобилни телефона от Обединеното кралство към Китай през последната година.

Според лондонската Метрополийтенска полиция това е най-мащабната операция срещу телефонни кражби, провеждана някога във Великобритания. Арестувани са 18 заподозрени, а над 2000 откраднати устройства са открити при обиските, съобщава BBC.

Полицията смята, че групата може да е отговорна за износа на до половината от всички телефони, откраднати в Лондон – града, в който се извършва по-голямата част от тези престъпления в страната.

Журналисти на BBC са получили достъп до операцията, включително информация за заподозрените, техните методи и кадри от ранноутринни обиски на 28 имота в Лондон и Хартфордшър.

Разследването започнало, след като жертва успяла да проследи своя откраднат телефон миналата година.

„Беше навръх Бъдни вечер, когато жертвата електронно проследи своя откраднат iPhone до склад близо до летище Хийтроу“, разказа детектив инспектор Марк Гавин.

„Охраната там реагира изключително съдействано и установи, че телефонът е в кутия заедно с още 894 други устройства.“

Почти всички телефони в пратката се оказали откраднати и предназначени за изпращане към Хонконг. Последвали допълнителни задържания, след като разследващите използвали съдебна експертиза върху опаковките, за да идентифицират двама мъже.

Когато полицията се насочила към тях, камери на униформените заснели драматично задържане насред пътното платно, при което някои полицаи извадили електрошокови оръжия. В автомобила били открити телефони, увити във фолио – метод за укриване на сигналите и предотвратяване на засичане.

Двамата задържани – афганистански граждани на около 30 години, са обвинени в създаване на заговор за получаване на крадени вещи и прикриване на престъпно имущество. В колата им били намерени десетки телефони, а при обиски на свързани с тях адреси – още около 2000 устройства.

Малко по-късно трети заподозрян – 29-годишен индиец, бил обвинен за същото престъпление.

Детектив инспектор Гавин подчерта, че „намирането на първата пратка телефони бе отправната точка към разкриването на международна мрежа за контрабанда, която вероятно стои зад износа на до 40% от всички телефони, откраднати в Лондон“.

Миналата седмица полицията е извършила още 15 ареста по подозрение в кражба, укриване на крадени вещи и съучастие в престъпления. Почти всички задържани са жени, сред които и българска гражданка. При сутрешните акции били открити около 30 устройства.

Данните показват, че броят на откраднатите телефони в Лондон е почти утроен за четири години – от 28 609 през 2020 г. до 80 588 през 2024 г. В столицата вече се извършват три четвърти от всички телефонни кражби във Великобритания.

Над 20 милиона туристи посещават Лондон всяка година, а туристически зони като Уест Енд и Уестминстър са сред най-честите места на посегателства.

По данни на Националната статистическа служба, престъпленията от типа „кражба от лице“ са се увеличили с 15% в Англия и Уелс през годината до март 2025 г. – най-високото ниво от 2003 г.

Според властите, нарастващото търсене на употребявани телефони – както във Великобритания, така и в чужбина – е сред основните причини за бума на тези престъпления. Много жертви никога не успяват да си върнат устройствата.

„Чуваме, че някои престъпници спират да се занимават с наркотици и преминават към бизнеса с телефони, защото е по-печеливш,“ заяви министърът по въпросите на полицията Сара Джоунс.

„Когато един телефон струва стотици паунди, не е трудно да се разбере защо престъпниците, които търсят по-лесни печалби, се насочват натам.“

Според старши офицери, престъпната група е насочвала кражбите си основно към продукти на Apple, заради високата им стойност на чуждите пазари.

Разследването установило, че улични крадци получавали до 300 паунда за апарат, докато същите устройства се продавали в Китай за до 4000 паунда, тъй като били с интернет достъп и използвани за заобикаляне на онлайн цензурата.

Командир Андрю Федърстоун, ръководител на операцията срещу телефонни кражби, заяви:

„Това е най-мащабният удар срещу телефонните кражби и грабежи във Великобритания – серия от изключителни операции, каквито Метрото никога не е провеждало досега. Разбихме престъпни мрежи на всички нива – от улични крадци до международни организирани групи, изнасящи десетки хиляди устройства всяка година.“

Много жертви обаче критикуват полицията, включително Метрото, че не реагира достатъчно активно. Сред честите оплаквания са липсата на действия дори когато пострадалите съобщават точната локация на телефона си в реално време чрез услуги като Find My iPhone.

29-годишната Натали Мичъл, която миналата година била ограбена на „Оксфорд стрийт“, разказва пред BBC, че вече се чувства неспокойна при посещения в столицата:

„Много е тревожно да си тук, постоянно гледам кой е около мен. Притеснявам се за чантата си, за телефона си. Смятам, че Метрото трябва да прави много повече – например повече видеонаблюдение или тайни полицаи по улиците.“

Според нея, полицията е претоварена и няма ресурс да се справи с лавината от случаи.

От своя страна Метрото подчертава, че през последните месеци активно използва TikTok и други социални мрежи, за да показва видеа на операции срещу телефонни крадци. Полицията отчита 13% спад на грабежите и 14% спад на кражбите в Лондон от началото на годината.

В следващите месеци към екипа в Уест Енд ще се присъединят още 80 полицаи, които ще се фокусират върху престъпления като кражби на телефони. В същото време обаче силите ще трябва да намалят състава си с близо 2000 служители и да съкращават услуги, за да покрият дефицит от 260 милиона паунда в бюджета си за следващата година.

Източник: BBC    
Най-големият удар срещу телефонни кражби в историята на Великобритания: Разбиха глобална престъпна мрежа

