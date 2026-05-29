„Агресията на Русия прекрачи нова граница” - Фон дер Лайен коментира дрона в Румъния

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен коментира инцидента, при който дрон удари жилищен блок в Румъния и рани двама души. Тя написа в социалната мрежа X:
„Агресивната война на Русия премина поредната граница. Руски дрон нахлу в гъсто населен район в Румъния, ранявайки цивилни. На територията на ЕС. Изразяваме пълна солидарност с Румъния и нейния народ.
Докато продължаваме да укрепваме сигурността и възпирането си, особено на източната ни граница, ще продължим да увеличаваме натиска върху Русия. Подготвяме 21-ви пакет от санкции”.
Russia’s war of aggression has crossed yet another line.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2026
A Russian drone incursion struck a densely populated area in Romania, injuring civilians.
On EU territory.
We stand in full solidarity with Romania and its people.
As we continue strengthening our security and…
Припомняме, че румънската Главна инспекция за извънредни ситуации (IGSU) съобщи, че дрон е ударил жилищна сграда в румънския град Галац, в близост до границата с Украйна, като двама души са получили леки наранявания.
Според инспекцията дронът се е ударил в апартамент на 10-ия етаж, като е предизвикал пожар. Целият експлозивен заряд на дрона се е взривил и около 70 души са били евакуирани. Не се съобщават допълнителни подробности за дрона.