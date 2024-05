Броят на жертвите след срутване на магистрала в Китай расте

Б роят на загиналите нарасна до 36 души след срутването на пътно платно на магистрала в южната китайска провинция Гуандун, предаде ДПА, като се позовава на данни, публикувани от държавната информационна агенция Синхуа.

Срути се оживена магистрала в Китай, има жертви

Агенцията съобщи, че са открити още три автомобила, които са станали жертва на срутването.

По-рано беше съобщено за 19 загинали.

First day of China’s 3rd major national holiday 5/1, one leg of highway in Guangdong province collapsed, reportedly killing 19. pic.twitter.com/sQrpoB6TZH