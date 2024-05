Срути се оживена магистрала в Китай, има жертви

Н ай-малко 19 души загинаха снощи при срутване на участък от магистрала в южната китайска провинция Гуандун, съобщи Китайската централна телевизия.

Осемнадесет превозни средства с общо 49 души, пътуващи в тях, са пропаднали при срутването. Животът на хоспитализираните лица не е в опасност.

19 dead, many injured when a large section of Highway collapsed in China pic.twitter.com/itAUWObsTS — Mihir Jha (@MihirkJha) May 1, 2024

Снимки, публикувани в социалните мрежи и излъчени от местните медии, показват дим и пламъци, които се издигат от дълбокия ров, в който са паднали автомобилите, отбелязва АФП.

#UPDATE At least 19 people died when part of a highway collapsed in southern China's Guangdong province on Wednesday, state media reported. https://t.co/40AwMlan84 — AFP News Agency (@AFP) May 1, 2024

Близо 500 души са изпратени да участват в спасителните работи. Причината за срутването все още не е известна.

First day of China’s 3rd major national holiday 5/1, one leg of highway in Guangdong province collapsed, reportedly killing 19. pic.twitter.com/sQrpoB6TZH — No Context Chinese (@KnowSomeShits) May 1, 2024

През последните седмици провинция Гуандун беше засегната от поредица от бурни климатични явления, в това число наводнения и торнадо.

