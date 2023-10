Броят на жертвите на урагана "Отис" в Мексико нарасна до 39 души

Б роят на жертвите на урагана от пета категория "Отис", който връхлетя мексиканския курортен град Акапулко по-рано тази седмица, нарасна до 39 души, сочат последни официални данни от вчера, предаде Ройтерс.

Drone footage shows looting in Acapulco after the Mexican city was hammered by Hurricane Otis this week. The Category 5 storm pounded the city with winds of 165 miles per hour on Wednesday https://t.co/ZVtcd9XL7J pic.twitter.com/AxwTbpPCPr