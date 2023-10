Ураганът "Отис" взе близо 30 жертви в Мексико

Н ай-малко 27 души са загинали от урагана "Отис", връхлетял западното крайбрежие на Мексико. Местните власти описаха бурята като една от най-мощните, които страната е виждала, предава NOVA.

“Acapulco has been destroyed” - A survivor of Hurricane Otis shows the damage of the category 5 hurricane from the 21st floor of a beachfront hotel.#Otis is the strongest storm ever to hit Mexico’s Pacific coast. pic.twitter.com/WlTjNKTuNz