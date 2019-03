Б ританският премиер Тереза Мей загуби ключов втори вот по споразумението за Брекзит, което сключи с Брюксел. Това е голямо поражение за плана ѝ за излизане на Обединеното кралство от ЕС на 29 март. Тя договори този текст от близо 600 страници след дълги месеци преговори и отхвърлянето му поставя въпроса за оцеляването ѝ начело на правителството, отбеляза Франс прес.

Споразумението бе отхвърлено с мнозинство от 149 гласа.

В негова подкрепа гласуваха 242 депутати, а против него - 391.

Камарата на общините на британския парламент отхвърли текста с голямо мнозинство и на 15 януари. Депутатите ще гласуват утре дали Великобритания да излезе от ЕС без сделка - сценарий, от който особено се боят икономическите среди.

Seventeen days before the planned #Brexit departure date, Britain’s parliament rejects Prime Minister Theresa May’s deal https://t.co/nONPBzSB5u pic.twitter.com/Gaehc7Fzet — Reuters Top News (@Reuters) March 12, 2019

Тереза Мей се бори да спечели подкрепа за плановете си за подреден Брекзит, призовавайки скептичните членове на консервативната партия да гласуват за нейната сделка или рискуват изобщо да не напуснат ЕС, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Мей защити плана си като добра сделка в сравнение с редица непривлекателни алтернативи.

„Ако този вот не мине тази вечер, ако тази сделка не бъде приключена, тогава Брекзит може да бъде изгубен”, каза по-рано тази вечер премиерът с дрезгав глас пред парламента.

“If this vote is not passed tonight...then Brexit could be lost”: UK PM Theresa May urges parliament to vote for her #Brexit deal https://t.co/DiRkKoMJLt pic.twitter.com/2gAtBAYseC — Reuters Top News (@Reuters) March 12, 2019

В началото на дебатите в Камарата на общините, преди ключовото гласуване тази вечер, тя каза, че е получила от ЕС „подобрения” на сделката, която депутатите отхвърлиха през януари. Въпреки това много поддръжници на Брекзит все още смятат, че споразумението държи Великобритания твърде обвързана с ЕС и казват, че планират да гласуват против сделката.

Главният юридически съветник на британското правителство Джефри Кокс

заяви пред парламента, че народните представители трябва да вземат политическо решение дали са склонни да приемат гаранциите на сделката за Брекзит. По-рано Кокс каза, че претърпелият изменение документ не е дал на Великобритания юридически средства за едностранно излизане от предпазната мярка за границата между Северна Ирландия и Република Ирландия. Той обаче смята, че документът значително намалява риска от това Великобритания да бъде хваната в капана на този механизъм.

Северноирландската Демократична Юнионистка партия съобщи, че няма да подкрепи сделката за Брекзит на Тереза Мей.

Депутатите гласуваха тази вечер по споразумението, което Лондон сключи с Брюксел за излизането от ЕС.

Утре трябва да гласуват по въпроса за напускане без сделка.

Ако не приемат и тази мярка, ще гласуват в четвъртък за отлагане на Брекзит.

„Удължаване на преговорния период за Брекзит ще даде на Европейския съюз контрола върху процеса по напускане на блока”, каза още Мей в началото на вечерта. „Това може да означава Брекзит, какъвто не отговаря на очакванията на тези, гласували за напускане, или дори втори референдум”, добави тя.

Green Party's @CarolineLucas tells PM "the public might have changed their minds" on #Brexit



Theresa May: "Where would it end? So you have another referendum, then everybody says let's have a third one?" #BrexitVote updates: https://t.co/PCLsCCTsOz pic.twitter.com/52ka9lI42n — BBC Politics (@BBCPolitics) March 12, 2019

По-рано днес бившият британски външен министър

Борис Джонсън заяви, че сделката за Брекзит на премиера Тереза Мей е влязла в задънена улица

и Великобритания трябва да напусне блока без споразумение. „Ако (сделката) бъде отхвърлена тази вечер, се надявам с нея да бъде приключено веднъж завинаги”, каза Джонсън пред парламента.

Ако ЕС не е склонен да приеме още промени, Великобритания трябва да напусне без сделка. Това ще бъде по-трудно в краткосрочен план, но в края на краищата това ще е „единственият безопасен път за излизане от бездната”, добави Джонсън.

Преговарящият за Брекзит от Европейската комисия Мишел Барние пък предупреди, че

няма да има преходен период за Великобритания при Брекзит без сделка с ЕС.

Listening to debate in @HouseofCommons : there seems to be a dangerous illusion that the UK can benefit from a transition in the absence of the WA.

Let me be clear: the only legal basis for a transition is the WA. No withdrawal agreement means no transition. — Michel Barnier (@MichelBarnier) March 12, 2019

„Слушайки дебатите в Камарата на общините, ми се струва, че там има опасна илюзия, че Великобритания може да се възползва от преходен период при липсата на споразумение за излизане от ЕС”, коментира Барние в социалната мрежа Туитър.

„Нека да бъда ясен, единствената законова база за преходен период е споразумение за напускане от ЕС. Ако няма споразумение за напускане, то това означава, че няма да има и преходен период”, категоричен е той.

