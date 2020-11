Британски дипломат в Китай спаси давеща се студентка

Б ритански дипломат беше приветстван като герой в Китай, след като спаси давеща се студентка.

61-годишният Стивън Елисън, генерален консул в Чунцин, се разхождал край река в близкото село, когато видял жена да се бори в дълбоката вода.

Елисън се втурнал във водата, за да помогне на жената, като посочи пред Би Би Си, че решението му е отнело секунда време.

"Просто бях първият, който си е свалил обувките", казва Елисън.

@SCMPNews : British Diplomat Hero in #China The 61 year Stephen Ellison @ukinchina is the biggest hero in town, after coming to the rescue of a drowning student in China. pic.twitter.com/kbHKPPZIEa #AnwarMerchant #InternationalPeace @10DowningStreet

Пред Би Би Си Елисън каза: "Радвам се, че това свърши чудесно за всички”.

Видеозаписи, заснети от очевидци, показват как 24-годишната студентка се бори в бързо движещата се вода, преди да изчезне под пешеходен мост и да изплува с лицето надолу в безсъзнание.

След като се подхлъзнала на скали около реката, жената за малко се потопила във водата.

"След това плаваше много безжизнено по водата", каза пред Би Би Си генералният консул, който е също така участник в триатлони.

