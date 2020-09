Плъх-герой получи златен медал

А фрикански гигтски плъх беше награден с престижен златен медал за работата му по откриване на наземни мини. В кариерата си Магава е надушил 39 мини и 28 невзривени боеприпаси, съобщава Би Би Си (BBC).

Британската ветеринарна благотворителна организация PDSA му връчи отличието за „животоспасяваща отдаденост към дълга му да локализира и обезврежда смъртоносни мини в Камбоджа”.

В смята се, че в страната от Югоизточна Азия има до 6 милиона наземни мини.

Животните, които оставиха следа в човешката история

Златният медал на PDSA не се връчва за първи път, но

от 30-те животни, получили нагадата, Магава е първият плъх.

So I may have just met a rat wearing a mini medal. #Magawa is a mine-detecting rat, today he won a PDSA Gold Medal for his services with @HeroRATs . What a legend he is. #Cambodia pic.twitter.com/XldKnLvTNd