Ученици от Ямайка бяха хоспитализирани, след като ядоха бонбони с канабис

П овече от 60 ученици от начални училища са били хоспитализирани в Ямайка в понеделник, след като несъзнателно са яли бонбони, подправени с канабис.

Министърът на образованието и младежта Файвал Уилямс каза пред CNN, че никое от децата, които са на възраст между 7 и 12 години, не са в критично състояние, цитирайки лекарите.

Бонбоните накараха децата „да повръщат и халюцинират“, написа Уилямс в X. Тя посочи, че на някои от децата е поставена интравенозна капкова инжекция.

„Над 60 ученици от начални училища трябваше да бъдат откарани в болница. Моля, родители, внимавайте!“, написа още Уилямс.

Министърът също каза, че е посетила болницата, където се лекуват децата, и че „лекари и медицински сестри правят всичко възможно, за да гарантират, че учениците се възстановяват“

Уилямс публикува снимка на бонбона, който са в опаковка имитиращи дъга.

This was reported to MoEY as a pic of the package with the sweets that children from St. Ann’s Bay Primary ate which caused them to vomit and hallucinate. Over 60 primary school students had to be taken to hospital. Parents please beware!! pic.twitter.com/Kf2HhROzIA