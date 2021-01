Скандал: Договорът на Лионел Меси с "Барса" за половин милиард евро

"Ел Мундо" - една от най-големите медии в Испания, публикува днес договора на футболната звезда Лионел Меси и "Барселона". Според изтеклата информация договорът е за над половин милиард евро за четири години.

Изданието излиза с голямо заглавие на първата си страница: "Договорът на Лионел Меси, който разори Барселона". "Ел Мундо" посочва, че "Барселона" са приели да платят премия от над 115 милиона за подновяването на договора с Меси. Договорът, подписан през 2017 г., изтича през юни т.г.

El Mundo today, what a bomb. Leo Messi’s contract with Barcelona revealed on front page 🔴👇🏻 @elmundoes - €555,237,619 contract [4 years]. - €138m per season fixed + variables. - €115,225,000 as ‘renewal fee’ just for accepting the contract. - €77,929,955 loyalty bonus. pic.twitter.com/FK3I34hJta

Публикацията, която беше сравнена с "бомба", предизвика голям скандал. "Барселона" ще предприеме съдебни действия срещу испанския вестник El Mundo, съобщиха медиите в Испания.

Barcelona will take legal action against Spanish newspaper El Mundo after it published details of the contract Lionel Messi signed in 2017.



The €555M ($674M) contract equates to $168M a year 💰 pic.twitter.com/edlDWuC5YJ