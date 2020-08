"Исторически момент", "Лео, остани": Реакциите след съобщението на Меси

Н яколко часа след като стана ясно, че Лео Меси е съобщил по официален път на управата на ФК "Барселона" желанието си да напусне преди началото на следващия сезон, възмутени фенове обсадиха стадиона "Камп Ноу" в знак на протест, предаде БГНЕС.

Феновете скандираха през вратите на офиса на клуба „Лео остани“, а имаше и песни, призоваващи за оставката на президента на клуба Джосеп Мария Бартомеу. Още с пристигането на първите запалянковци, полицията се опита да ги разпръсне, но без особен успех.

Освен феновете, под напрежение бяха и представители на медиите, които се надяваха, че някой от управата на клуба, събрана в офиса, ще излезе и ще могат да се доберат до някакво обяснение.

Не спират да валят мнения и коментари от целия спортен свят за напускането на Лео. Ел Мундо Депортиво ги публикува на живо. Ето само някои от тях, като се очаква да продължат през целия ден:

Самуел Ето’О публикува снимка от първите години на Меси в клуба, на която двамата са прегърнати:

"Уауууу! Още един исторически момент", написа португалецът Луиш Фиго, бивш футболист на "Барселона" и "Реал Мадрид":

"Респект и адмирации, Лео! Имаш моята пълна подкрепа", написа в Туитър бившия капитан на Барса Карлес Пуйол. Пръв реагира на туита му с аплодисменти Луис Суарес.

Бившият президент и настоящ кандидат за президент Жоан Лапорта призовава Бартомеу и Борда на директорите да подадат оставка. "Оставката ви ще даде шанс на Меси да остане в Барса", пише той:

Bartomeu i la seva Junta han de dimitir immediatament. Han anat minant la moral de #Messi per salvar-se ells del desgavell econòmic i esportiu que han creat. Si dimitissin encara hi hauria esperança que Messi es quedés al #Barça

Жерар Деулофеу, бивш футболист от школата на Барса, вижда всичко в черни краски: За какво говорим? И сега… какво? Кой ще оправи всичко това?, пише той в Туитър"

"Леганес" коментира с чувство за хумор, публикувайки снимка на защитника Бустинса, увиснал с цялото си тяло и сграбчил Меси в опит да го спре при някоя от атаките му с думите: "Спокойно, ще извикаме Бустинса и ще оправим нещата":

Let us call Bustinza... He can solve this in a minute! 😉 pic.twitter.com/rSAKFFt8lv