92-годишният милиардер Рупърт Мърдок развали годежа си

М илиардерът Рупърт Мърдок, който е собственик на влиятелната медийна компания "Нюз корп", е развалил годежа си по-малко от месец, след като публично го обяви, предаде АФП, като цитира изданието "Венити феър".

Австралийският медиен магнат и натурализиран американски гражданин, който е на 92 години, имаше намерение да се ожени за Ан Лесли Смит (66 г.).

Мърдок обяви новината за петия си годеж през март пред "Ню Йорк пост" - едно от изданията, собственост на неговата медийна компания. Той каза, че предложил брак в Деня на Свети Патрик, който се отбелязва на 17 март.

92 year old media mogul, Rupert Murdoch, calls off two weeks old engagement with Ann Lesley pic.twitter.com/NFAgnYm0Yy

Според изданието "Венити феър", което се позовава на близки до милиардера, годежът е бил прекратен изненадващо. Рупърт Мърдок се почувствал неудобно от евангелистките възгледи на бъдещата си съпруга.

Сватбата трябваше да е в края на лятото.

Рупърт Мърдок се разведе с четвъртата си съпруга - американския модел Джери Хол, през август 2022 г. след шест години заедно.

Състоянието му се оценява от сп. "Форбс" на повече от 17 милиарда щатски долара.

Rupert Murdoch: Timeline of the billionaire’s marriages and divorces, from Ann Lesley Smith to Wendy Deng and Jerry Hall https://t.co/yGQy2spwhe