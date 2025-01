Национална стачка в Белгия, засегнати са полети до Брюксел и Шарльороа

Б елгийските синдикати свикват днес национална стачка, която ще засегне обществените услуги, включително градския транспорт и работата на летищата, съобщиха местни медии. Очаква се в протестно шествие в Брюксел да се включат няколко десетки хиляди участници.

Протестиращите възразяват срещу намеренията на бъдещата управляваща коалиция да съкрати бюджетните разходи с 23 милиарда евро в следващите пет години. Тези мерки засягат изплащането на социални помощи, възрастта за пенсиониране и размера на данъците.

