Три държави, един щит: Как Балканите станаха ключова точка на НАТО

Докато Гърция пази небето ни, а Румъния гради „мегабаза“ за 10 000 души, България се превръща в логистичното сърце на операцията срещу Иран. Вижте кой всъщност държи ключовете за базите у нас

12 март 2026, 14:50
В оеннополитическата ситуация в Югоизточна Европа претърпява мащабна реорганизация в отговор на ескалацията в Близкия изток и нуждите на Източния фланг на НАТО. Към март 2026 г. фокусът на сигурността се премества към триъгълника България-Румъния-Гърция.

(Във видеото: Атина помага за защитата на българското небе: Гръцкият министър на отбраната - на посещение в България)

Съвместни полети и гръцка подкрепа за българското небе

От началото на март 2026 г. Гърция и България засилиха сътрудничеството си в охраната на въздушното пространство. В рамките на съгласувани съюзнически действия, гръцките ВВС разположиха батарея Patriot PAC-3 в Северна Гърция. Позиционирането на системата осигурява противоракетно прикритие и на части от територията на Южна България. Мярката е насочена към неутрализиране на потенциални балистични заплахи и гарантиране на стабилността в региона.

От утре американски Ф-16 над България

Паралелно с това, съгласно заповеди на военното ръководство, е активиран механизъм за съвместни тренировъчни полети. Гръцки изтребители F-16 участват в съвместни мисии с българските ВВС, като в Командния център в София са командировани гръцки офицери за координация. Тези действия са част от мисиите на НАТО за засилена охрана на въздушното пространство (Air Policing).

Българският капацитет за въздушна отбрана

В момента България се намира в процес на технологична трансформация на своите военновъздушни сили.

F-16 Block 70: В авиобаза „Граф Игнатиево“ вече са базирани първите 8 самолета от първата партида, доставена от САЩ. Те са официално приети на въоръжение, но все още преминават през етап на пълна интеграция и обучение на летателния състав за достигане на бойна готовност.

Запрянов: САЩ не искат от България бази срещу Иран

Интеграция: Българските отбранителни способности се синхронизират с цифровите мрежи на съюзниците за управление на въздушния суверенитет. В контекста на стартиралата американска операция „Епична ярост“ (Epic Fury) срещу цели в Иран, координацията между София, Атина и Букурещ е изведена на най-високо ниво, за да се гарантира, че регионалната ПВО мрежа може да отговори на евентуални ответни удари в Черноморския басейн.

Разширяването на базата „Михаил Когълничану“ и нейното приложение

В Румъния базата „Михаил Когълничану“ (MK) преминава през проект за разширяване на стойност 2,5 милиарда долара. Целта е тя да се превърне в най-голямата военновъздушна база на НАТО в Европа с площ от 2800 хектара и капацитет до 10 000 военнослужещи.

Потвърдено: Испания ще разположи изтребители в България

Употреба за удари: Към 11 март 2026 г. Румъния разгледа искане на САЩ за използване на базата за мисии, свързани с конфликта в Близкия изток. Официално одобрените към момента дейности включват разполагане на самолети-танкери (като KC-135 Stratotanker) за презареждане във въздуха и логистична поддръжка. Базата функционира основно като хъб за въздушно разузнаване и тилово осигуряване, като Букурещ подчертава нейния отбранителен характер в рамките на мандата на НАТО.

Карта на американското присъствие в региона

България:

Полигон „Ново село“ (Учебно-тренировъчен полигон)
Това е най-активната точка в България. В момента там е разположена Многонационалната бойна група на НАТО с рамкова държава Италия. САЩ поддържат там постоянни ротационни елементи (обикновено от 2-ри кавалерийски полк или 101-ва въздушнопреносима дивизия). Съоръжението разполага с капацитет за до 2500 военнослужещи и е критично за бързото разгръщане на сили към Румъния.

Американските изтребители кацнаха в България

Авиобаза „Безмер“ (Ямбол)

Авиобаза „Безмер“ остава ключов логистичен възел на територията на страната, подготвен за транспортни операции и съвместни тренировки. Въпреки стратегическото си местоположение в близост до Черно море, базата запазва своя спомагателен характер.

Авиобаза „Граф Игнатиево“ (Пловдив)

Тук е центърът на българския въздушен суверенитет. Освен новите български F-16 Block 70, базата редовно приема съюзнически контингенти за Air Policing. Поради близостта си до Пловдив и модерната инфраструктура, тя е основният координационен възел между българските ВВС и офицерите за връзка от Гърция и САЩ.

Логистичен център Айтос (Складова база)

Често пренебрегван в новините, но стратегически незаменим. Базата в Айтос служи за съхранение на тежко оборудване, резервни части и муниции. Тя е „бензиностанцията и килерът“ на полигона „Ново село“. В момента центърът е препълнен заради нуждите на засиленото присъствие по Източния фланг.

Румъния:

База „Девеселу“: Домакин на системата за противоракетна отбрана Aegis Ashore, насочена срещу балистични заплахи.

База „Къмпия Турзий“: Център за безпилотни летателни апарати MQ-9 Reaper.

„Ромъния либера“: САЩ модернизират Граф Игнатиево

Гърция:

Пристанище Александруполис: Ключов логистичен възел за пренос на военна техника към Централна и Източна Европа, заобикалящ морските ограничения на Проливите.

База „Суда Бей“ (Крит): Стратегическо военноморско съоръжение, осигуряващо присъствието на САЩ в Източното Средиземноморие.

Преместването на оперативния фокус към Източния фланг е потвърдено от засилената интензивност на съвместните учения и инвестициите в инфраструктура, които целят създаването на устойчив отбранителен вал от Егейско до Черно море.

Две ракети над Турция

Критична точка в регионалната ескалация бе достигната с два последователни инцидента, при които сили на НАТО прехванаха балистични ракети над турското въздушно пространство. Първият случай е регистриран на 4 март 2026 г., когато ракета е неутрализирана от американски разрушител в Източното Средиземноморие, а отломки паднаха в провинция Хатай. Вторият инцидент последва на 9 март 2026 г. над провинция Газиантеп, където ПВО мрежата на Алианса, включваща радарната база в Малатия и испански батерии Patriot, успешно прихвана втора цел.

Според турското Министерство на отбраната ракетите са били насочени към стратегически обекти, като НАТО идентифицира траекторията им като идваща от иранска територия. От своя страна Техеран официално отрече всякаква съпричастност, определяйки събитията като „дезинформация“ и отричайки ракетите да са част от техния арсенал.

Военнополитическа ситуация Югоизточна Европа Източен фланг на НАТО Противовъздушна отбрана България-Румъния-Гърция Американско военно присъствие F-16 Block 70 Балистични заплахи Близък изток Военни бази
