Нов скандал с Пъф Деди: Замесиха го в интимни отношения с Кардашиян на Met Gala

Ш окиращо твърдение, че Шон „Диди“ Комбс е бил заловен в интимен акт с Кардашиян по време на Met Gala, отново излезе наяве на фона на съдебния процес срещу него за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Мегин Кели твърди, че е станала свидетел на 55-годишния рапър в интимна ситуация със звезда от известното риалити семейство в банята по време на събитието.

Говорейки в подкаста The Nerve with Maureen Callahan, Кели разказа за предполагаемия инцидент: „Бях на Met Gala през 2017. Морийн… Спомням си, че Пи Диди беше в женската тоалетна — там, където и аз бях — и се натискаше с Кардашиян.“

„Имаше няколко Кардашиян там, както и някаква друга посредствена манекенка – не супермоделите, с които сме израснали, а инфлуенсърки без особен чар.“

„Всички бяха там. Никой не използваше тоалетната по предназначение – пушеха и правеха секс насухо... и това беше Пи Диди.“

Bombshell claim Diddy was caught 'dry humping' a Kardashian at the Met Gala resurfaces amid his trial https://t.co/Wy7hHn6QA4 — Daily Mail (@DailyMail) May 15, 2025

Кели е присъствала на Met Gala през 2016 и 2017 г., а семейството Кардашиян-Дженър традиционно е сред редовните гости на престижната модна вечер.

По време на Met Gala 2017 г. Ким Кардашиян, Кендъл Дженър и Кайли Дженър позираха за селфи в банята заедно с Диди и други звезди, сред които A$AP Rocky и Уилоу Смит.

Dailymail.com съобщава, че се е свързал с представители на Кардашиян и Диди за коментар по случая.

В понеделник свидетел даде показания срещу Комбс, а във вторник неговата бивша партньорка Каси сподели показания за преживяното през годините с трикратния носител на награда „Грами“.

55-годишният Комбс се призна за невинен по обвиненията в трафик на хора с цел сексуална експлоатация чрез сила, измама или принуда, заговор за рекет и транспортиране с цел проституция.

По време на изслушването във вторник Каси заяви, че не се е чувствала способна да отказва на исканията, които хип-хоп звездата ѝ е отправял.

US journalist Megyn Kelly has come forward with bombshell claims she saw Diddy simulating a sex act with a member of the famous Kardashian family. Full story: https://t.co/nYsqu3iMza pic.twitter.com/EKLemx1nOo — news.com.au (@newscomauHQ) May 16, 2025

„Шон контролираше почти всеки аспект от живота ми – кариера, начин на обличане, всичко“, каза изпълнителката на Me & U, чието пълно име е Касандра Вентура. „Шон е човек с две лица – много противоречив, но също така изключително чаровен.“

Скандалът около Диди набра скорост в края на 2023 г., когато той бързо постигна извънсъдебно споразумение по дело за сексуално насилие, заведено от Каси. Комбс продължава да бъде задържан в ареста в Метрополитън, Бруклин, в очакване на процеса, след като няколко пъти му е отказано освобождаване под гаранция.

Федералните прокурори твърдят, че музикалният магнат е използвал изнудване и насилие, за да принуждава жертвите си да мълчат. Сред обвиненията срещу него са и твърдения, че е карал жени да участват против волята си в групови сексуални актове, известни като „Freak Offs“.

Изпълнителят на Can't Nobody Hold Me Down остава във федерален арест близо пет месеца след ареста му на 16 септември в Манхатън по обвинения в сексуален трафик и рекет.

Megyn Kelly Claims She Caught Diddy 'Dry Humping' a Kardashian at Met Gala https://t.co/GTHvOsSpPR via @TMZ — Tracy Yerden ❤🌞🦋🐺☀⭐ (@TracyYerden) May 15, 2025

Комбс е направил три неуспешни опита да бъде пуснат под гаранция, като съдът изразява опасения, че може да избяга или да възпрепятства разследването. Той продължава да твърди, че е невинен.

Преди ареста си, рапърът беше в центъра на медийно внимание през по-голямата част от 2024 г. — след обиски в редица негови имоти през март и публикувано през май от CNN видео на нападение над Каси.