Бивша асистентка съди Кание Уест за сексуален тормоз

Б ивша асистентка на Кание Уест го съди за сексуален тормоз, според съдебни документи, получени от Page Six.

В документацията Лорън Пишота споделя, че е започнала да работи с рапъра през юли 2021 г., когато той се е подготвял да пусне своята модна линия Yeezy.

Инфлуенсърката получила предложение от 1 милион долара за работата. Единственото условие било тя да бъде на разположение на Уест 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата – което тя приела.

Kanye West is being sued for sexual harassment by ex-assistant Lauren Pisciotta. These are the texts Kanye allegedly sent to her:



"Is my d*** racist? It is. This f***ing racist d*** of mine. I going to beat this f***ing racist d*** for being f***ing racist. I'm going to stare at… pic.twitter.com/zioL4FtZho