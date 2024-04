Кание Уест отваря собствено порно студио

К ание Уест планира да отвори собствено порно студио с марка Yeezy Porn, съобщи TMZ. Студиото може да отвори врати още това лято и ще бъде част от цяла марка за развлечения за възрастни.

Кание Уест и колегите му обсъдиха идеята с ветерана в индустрията Майк Моз. Това е бившият съпруг на порно актрисата Сторми Даниелс, която широката публика познава от скандалния случай с бившия американски президент Доналд Тръмп. Твърди се, че той ѝ платил, за да мълчи за сексуалния си контакт с него по-миналото десетилетие.

Kanye West is reportedly eyeing a new and decidedly not-safe-for-work business venture: a pornography studio. https://t.co/NHjNbZfY1r

Кание Уест доста често в работата си открито говори за своите сексуални фантазии и увлечение към порното. Той е правил рап изпълнения на подобни сценарии за различни жени, с които е бил, включително с бившата си съпруга Ким Кардашян. Сега той контролира как се облича сегашната му съпруга Бианка Ченсори: нейните изображения често стават обект на широко обсъждане поради тяхната едва и не порнографичност.

Kanye West plans to launch Yeezy PORN studio with Stormy Daniels' ex in latest shock move... five years after revealing 'addiction' to lewd material https://t.co/8EwSkhRubG pic.twitter.com/7gjrISzciV