Свят

Кандидатът на демократите спечели битката за кмет на Ню Йорк

Зохран Мамдани ще влезе в историята като първия мюсюлманин, първия човек от южноазиатски произход и първия роден в Африка, заемащ кметския пост

5 ноември 2025, 07:52
Тръмп разговаря с представители на Швейцария по въпроса за митата

Тръмп разговаря с представители на Швейцария по въпроса за митата
Путин награди разработчиците на „Буревестник“ и „Посейдон“

Путин награди разработчиците на „Буревестник“ и „Посейдон“
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Бомбена заплаха блокира летище

Бомбена заплаха блокира летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон
Мистерията около войника от Специалните части, който взриви Cybertruck пред хотел „Тръмп“ в Лас Вегас, се задълбочава

Мистерията около войника от Специалните части, който взриви Cybertruck пред хотел „Тръмп“ в Лас Вегас, се задълбочава
Мутантите на Чернобил: Жаби, вълци и кучета развиват „суперсили“ в радиоактивната зона

Мутантите на Чернобил: Жаби, вълци и кучета развиват „суперсили“ в радиоактивната зона
Corriere della Sera: Частично срутената историческа кула в Рим може да падне напълно

Corriere della Sera: Частично срутената историческа кула в Рим може да падне напълно
ЕК представи докладите за напредъка към ЕС на страните, очакващи присъединяване

ЕК представи докладите за напредъка към ЕС на страните, очакващи присъединяване

К андидатът на прогресивното крило на Демократическата партия Зохран Мамдани беше избран за кмет на Ню Йорк, съобщи Асошиейтед Прес.

Трийсет и четири годишният щатски законодател ще стане най-либералният кмет на града от поколения насам, отбеляза агенцията.

Мамдани спечели надпреварата срещу бившия губернатор Андрю Куомо и републиканеца Къртис Слиуа.

Сега му предстои да се справи с постоянните нужди на най-големия американски град и да изпълни амбициозните – според скептиците нереалистични – обещания от кампанията си.

С победата си демократичният социалист ще влезе в историята като първия мюсюлманин, първия човек от южноазиатски произход и първия роден в Африка, заемащ кметския пост. Той ще стане и най-младият кмет на града от повече от век, когато встъпи в длъжност на 1 януари.

Сред предизборните обещания са безплатни детски градини, безплатен градски автобусен транспорт, общински хранителни магазини и създаването на нов Департамент за обществена безопасност, който да изпраща специалисти по психично здраве, а не полицаи, при определени спешни сигнали. Не е ясно как Мамдани ще финансира подобни инициативи, като се има предвид твърдата съпротива на губернаторката от Демократическата партия Кати Хоукъл срещу призивите му за повишаване на данъците за богатите, посочи АП.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Зохран Мамдани Кмет на Ню Йорк Демократическа партия Прогресивно крило Кметски избори Мюсюлманин кмет Демократичен социалист Предизборни обещания Андрю Куомо Най-млад кмет
Последвайте ни

По темата

Дъждът продължава, температурите остават ниски - до 15 градуса в сряда

Дъждът продължава, температурите остават ниски - до 15 градуса в сряда

Товарен самолет се разби в САЩ, избухна голям пожар

Товарен самолет се разби в САЩ, избухна голям пожар

Тръмп разговаря с представители на Швейцария по въпроса за митата

Тръмп разговаря с представители на Швейцария по въпроса за митата

Путин награди разработчиците на „Буревестник“ и „Посейдон“

Путин награди разработчиците на „Буревестник“ и „Посейдон“

Как да получаваме близо 1000 лева допълнителна пенсия

Как да получаваме близо 1000 лева допълнителна пенсия

pariteni.bg
Новият DS №4 дебютира у нас, цените му стартират от 73 600 лв.

Новият DS №4 дебютира у нас, цените му стартират от 73 600 лв.

carmarket.bg
Купувачът на
Ексклузивно

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Преди 12 часа
<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Ексклузивно

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Преди 12 часа
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Ексклузивно

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Преди 8 часа
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Ексклузивно

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Преди 13 часа

Виц на деня

- Жена ми може да говори с часове на каквато и да е тема! - Щастливец! На моята изобщо не и трябва тема.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Името ми не беше на бюлетините": Тръмп обясни защо републиканците загубиха ключови избори

"Името ми не беше на бюлетините": Тръмп обясни защо републиканците загубиха ключови избори

Свят Преди 26 минути

Ню Йорк е родният град на Тръмп, но той остава силно непопулярен в този бастион на демократите

САЩ удариха кораб с наркотици, двама загинаха в Тихия океан

САЩ удариха кораб с наркотици, двама загинаха в Тихия океан

Свят Преди 1 час

Пийт Хегсет сподели клип на лодка във водата, която бива поразена от въздушен удар и експлодира

Гай Фокс и Барутния заговор

5 ноември: Нощта, когато Гай Фокс едва не взриви краля и парламента

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

„Хара хачи бу“: Прост японски хранителен навик за по-малко калории

„Хара хачи бу“: Прост японски хранителен навик за по-малко калории

Любопитно Преди 2 часа

Някои от най-здравите и дълголетни хора в света следват практиката „хара хачи бу“

Грипът настъпва: Очаквайте епидемия през декември, предупреди проф. Кантарджиев

Грипът настъпва: Очаквайте епидемия през декември, предупреди проф. Кантарджиев

България Преди 2 часа

Епидемиологът съветва да се подготвим навреме – с витамини, антиоксиданти и антивирусни лекарства при първи симптоми

До 2300 г. половината свят под вода: 59% от ледените шелфове на Антарктида може да се сринат

До 2300 г. половината свят под вода: 59% от ледените шелфове на Антарктида може да се сринат

Любопитно Преди 2 часа

Ако това се случи, това ще доведе до необратимо покачване на морското равнище в световен мащаб с до 10 метра

Apple планира навлизане в най-евтините лаптопи

Apple планира навлизане в най-евтините лаптопи

Технологии Преди 2 часа

Нетипично за компанията, тя ще конкурира Chromebook

Приключенецът Лапунов каза сбогом на “Игри на волята”

Приключенецът Лапунов каза сбогом на “Игри на волята”

Любопитно Преди 8 часа

Той даде първото си интервю в подкаста “След Игрите”

Голяма авария остави Асеновград без вода

Голяма авария остави Асеновград без вода

България Преди 9 часа

Работата на екипите на ВиК продължава, но няма прогноза кога ще бъде пусната водата

ЕК взима мерки срещу "троянски коне" на Русия

ЕК взима мерки срещу "троянски коне" на Русия

Свят Преди 10 часа

Кос: Не искам да бъда запомнена като комисарят, който въведе троянски коне в ЕС

Отвориха Дунав мост за леки коли

Отвориха Дунав мост за леки коли

България Преди 10 часа

Близо 200 автомобила преминаха за по-малко от час

НАТО тества бойната си готовност на източния фланг

НАТО тества бойната си готовност на източния фланг

Свят Преди 11 часа

Франция е разположила близо 1500 войници в Румъния

Христо Грозев разкри още един вероятен руски шпионин

Христо Грозев разкри още един вероятен руски шпионин

Свят Преди 11 часа

Агент се е сприятелил с един от главните инженери на компания в Австрия

<p>Търсят двама снайперисти в Сърбия, не знаят мишената</p>

Търсят двама снайперисти в Сърбия, не знаят кой е мишената

Свят Преди 13 часа

Вучич: Не можем да ги намерим три дни

Желязков пред Домбровскис: Банковият сектор е напълно подготвен за еврото

Желязков пред Домбровскис: Банковият сектор е напълно подготвен за еврото

България Преди 13 часа

В хода на разговора двамата се обединиха и около преимуществата от приемането на еврото

Откриха над 70 тона пилешко без документи в София

Откриха над 70 тона пилешко без документи в София

България Преди 14 часа

Към момента няма задържани

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за кучето си след операция

dogsandcats.bg

Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

dogsandcats.bg
1

Защитиха 2 нови вековни дървета

sinoptik.bg
1

Мечките в Белица заспиват зимен сън

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 5 ноември, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 5 ноември, сряда

Edna.bg

Левски остана без французин за дербито с ЦСКА

Gong.bg

Сити и Дортмунд приковават вниманието в Шампионска лига

Gong.bg

Фелдшер е със счупен нос след нападение от близки на пациент

Nova.bg

Кандидатът на демократите спечели изборите за кмет на Ню Йорк

Nova.bg