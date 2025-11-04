Свят

Доналд Тръмп заплаши Ню Йорк, ако гласува за Мамдани: "Нямате избор"

„Той не ме подкрепя. Той се противопоставя на Мамдани“, каза Андрю Куомо

4 ноември 2025, 10:34
Доналд Тръмп заплаши Ню Йорк, ако гласува за Мамдани: "Нямате избор"
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепи Андрю Куомо в надпреварата за кмет на Ню Йорк, като прикани избирателите да не гласуват за водещия левичарски кандидат Зохран Мамдани, предаде ВВС

„Независимо дали лично ви харесва Андрю Куомо или не, наистина нямате избор. Трябва да гласувате за него и да се надявате да свърши фантастична работа“, публикува Тръмп в Truth Social през понеделник вечер. „Той е способен на това, Мамдани не е!“

Независимият кандидат Куомо, дългогодишен критик на Тръмп, който преди е бил демократ и губернатор на Ню Йорк, отговори на тази хладна подкрепа: „Той не ме подкрепя. Той се противопоставя на Мамдани.“

Президентът по-рано заяви, че би бил неохотен да изпрати повече от минималното федерално финансиране за родния си град Ню Йорк, ако Мамдани бъде избран.

Анкетите показват, че Мамдани, демократът номиниран кандидат, води пред Куомо, който се кандидатира като независим след като Мамдани го надмина в демократския първичен тур. Републиканският кандидат Къртис Слива заема последно място.

Тръмп, който също е републиканец, отказа да подкрепи Слива в своята публикация, като заяви: „Гласът за Къртис Слива... е глас за Мамдани“.

Президентът добави: „Много е малко вероятно да допринасям с федерални средства, освен най-минималното, както е изисквано“, ако Мамдани бъде избран.

Това повтаря коментари, които Тръмп направи в телевизионно интервю в неделя, по време на което той погрешно определи Мамдани като „комунист“.

„Ще ми е трудно като президент да дам много пари на Ню Йорк“, каза Тръмп. „Защото ако комунист управлява Ню Йорк, всичко, което правите, е да хвърляте парите, които изпращате там“.

В отговор на коментарите на Тръмп за финансирането в понеделник, 3 ноември, Мамдани заяви, че ще „опише тази заплаха такава, каквато е: това е заплаха. Това не е закон“.

Администрацията на Тръмп многократно се опитваше да намали федералните грантове и финансиране за проекти, разположени предимно в райони, управлявани от демократи. Ню Йорк получи 7,4 милиарда долара (5,7 милиарда паунда) федерално финансиране през тази фискална година.

Също през понеделник Мамдани каза, че „приемането на Андрю Куомо от движението MAGA отразява разбиране на Доналд Тръмп, че това би бил най-добрият кмет за него“.

„Не най-добрият кмет за Ню Йорк, не най-добрият кмет за нюйоркчаните, а най-добрият кмет за Доналд Тръмп и неговата администрация“, добави Мамдани.

Мамдани спечели демократическия първичен тур за кмет на Ню Йорк.

В обширното си интервю с програмата на CBS „60 минути“ в неделя Тръмп заяви, че Мамдани на поста би накарал левия бивш кмет на Ню Йорк Бил дьо Блазио „да изглежда страхотен“.

„Видях дьо Блазио, колко лош кмет беше, и този човек ще свърши много по-лоша работа от дьо Блазио“, каза президентът за Мамдани.

Тръмп е израснал в Ню Йорк и все още притежава имоти в града.

„Не съм фен на Куомо по един или друг начин, но ако трябва да е между лош демократ и комунист, ще избера лошия демократ всеки път, честно казано“, каза републиканският президент пред CBS.

Мамдани се описва като демократически социалист и отхвърли обвиненията, че е комунист, като в едно телевизионно интервю се пошегува, че е „нещо като скандинавски политик, само по-тъмен“.

Ако спечели, той ще стане първият мюсюлмански кмет на града и най-младият от повече от 100 години.

34-годишният член на щатското събрание нарече Куомо, бившия губернатор на Ню Йорк, "кукла и папагал" на Тръмп.

„Отговорът на президентството на Доналд Тръмп не е да създаваме неговото огледално изображение тук в общината“, каза Мамдани в понеделник.

„Трябва да създадем алтернатива, която да говори за това, което нюйоркчаните толкова отчаяно искат да видят в своя град и което намират у себе си и у съседите си всеки ден – град, който вярва в достойнството на всеки, който нарича това място дом.“

Куомо се опита да парира този тип атака, като се представи за единствения кандидат с достатъчно опит, за да се справи с администрацията на Тръмп.

Той беше губернатор на Ню Йорк по време на пандемията от COVID-19, когато много щати се сблъскаха с администрацията на Тръмп, макар че самият Куомо беше подложен на критики след като щатски следователи установиха, че смъртността в домовете за стари хора беше значително подвеждаща по време на изригването.

„Борех се с Доналд Тръмп“, каза Куомо по време на дебат. „Когато се боря за Ню Йорк, няма да спирам.“

Тръмп изпрати войски от Националната гвардия в градове, управлявани от демократи, като част от борбата с престъпността, докато се опитваше да отнеме финансиране от юрисдикции, които ограничават сътрудничеството си с федералните имиграционни власти.

Източник: BBC    
Доналд Тръмп Андрю Куомо Зохран Мамдани Избори за кмет Ню Йорк Сити Федерални средства Политическа подкрепа Демократически социалист САЩ политика Заплаха за финансиране
По темата

Скандал във Вършец: Скритa камера открита в тоалетната на механа по време на рожден ден

Скандал във Вършец: Скритa камера открита в тоалетната на механа по време на рожден ден

Джонатан Бейли е най-секси мъжът на света за 2025 г.

Джонатан Бейли е най-секси мъжът на света за 2025 г.

Катастрофа на

Катастрофа на "Цариградско шосе" блокира движението в София

Футболен треньор почина от инфаркт по време на мач в Сърбия

Футболен треньор почина от инфаркт по време на мач в Сърбия

Как да получаваме близо 1000 лева допълнителна пенсия

Как да получаваме близо 1000 лева допълнителна пенсия

Кризата с чипове изглежда преодоляна, но разкри други проблеми

Кризата с чипове изглежда преодоляна, но разкри други проблеми

<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 1 час
4 ноември: Убийството, което промени историята
4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 4 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 3 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 4 часа

