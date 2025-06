Доналд Тръмп нарече кандидата на демократите за кмет в Ню Йорк Зохран Мамдани „луд комунист“

П резидентът Доналд Тръмп се разбесня срещу члена на щатското събрание на Ню Йорк Зохран Мамдани, след като той предизвика политическо земетресение в Ню Йорк, като победи бившия губернатор Андрю Куомо на предварителните избори за кмет на Демократическата партия във вторник вечерта.

Въпреки че резултатът все още не е окончателен – очаква се Избирателната комисия на Ню Йорк да публикува пълните резултати на 1 юли – Мамдани е на път да си осигури номинацията на партията.

Тръмп атакува Мамдани в Truth Social, посочвайки подкрепата за вероятния кандидат на демократите от прогресивните законодатели,

включително представителката на Ню Йорк Александрия Окасио-Кортес, която подкрепи Мамдани по-рано този месец. Той също така спомена лидера на малцинството в Сената Чък Шумер и представителката на Тексас Жасмин Крокет, пише Newsweek.

Младок шокира ветеран на демократите на предварителните избори в Ню Йорк

„Най-накрая се случи, демократите преминаха границата. Зохран Мамдани, 100% луд комунист, току-що спечели предварителните избори на демократите и е на път да стане кмет“, написа Тръмп в Truth Social в сряда следобед.

Имали сме радикални левичари и преди, но това става малко нелепо. Изглежда УЖАСНО, гласът му дразни, не е много умен, има подкрепа от AOC+3, ВСИЧКИ глупаци, и дори нашият велик палестински сенатор, Плачещият Чък Шумер, се прекланя пред него. Да, това е голям момент в историята на нашата страна!“.

Президентът добави: „Имам идея демократите да ги върнат в „игра“.

След години на изоставяне, включително претърпяване на една от най-големите загуби в историята – президентските избори през 2024 г., демократите трябва да номинират кандидата с нисък коефициент на интелигентност Жасмин Крокет за президент, а AOC+3 трябва да бъде съответно вицепрезидент, и трима високопоставени членове на кабинета – заедно с нашия бъдещ комунистически кмет на Ню Йорк, Зохран Мамдани, и нашата страна е наистина ПРЕЦКАНА!“.

Не е ясно кои трима законодатели е имал предвид Тръмп, когато е казал „AOC+3“, но вероятно е имал предвид „Отбора“, който се състои от прогресивните законодатели от Демократическата партия Илхан Омар, Аяна Пресли и Рашида Тлайб.

Президентските постове дойдоха, след като Стивън Милър, заместник-началник на кабинета на Белия дом по политиката, разкритикува Мамдани за триумфа му, пишейки в X: „Ню Йорк е най-ясното предупреждение досега за това какво се случва с едно общество, когато то не успее да контролира миграцията“.

NYC is the clearest warning yet of what happens to a society when it fails to control migration.

33-годишният Мамдани е роден в Уганда от индийски родители и живее в Ню Йорк от 7-годишна възраст. Той става гражданин на САЩ през 2018 г.

Милър е може би най-твърдолинейният антиимигрантски глас в Белия дом и категорично подкрепя репресиите на администрацията срещу лицата без документи, които понякога засягат американски граждани и други, на които е законно разрешено да бъдат в страната.

Редица други про-Тръмп законодатели и влиятелни лица се обединиха срещу Мамдани, след като стана ясно, че е победил Куомо, като някои от тях лобираха за расистки и ислямофобски атаки срещу 33-годишния кандидат за кмет. „Зохран Мамдани дори не е американски гражданин от 10 години“, написа крайнодясната про-Тръмп активистка Лора Лумър в X. „Той буквално е подкрепян от терористи. Ню Йорк е на път да стане свидетел на 9/11 2.0“.

.@ZohranKMamdani hasn’t even been a US citizen for 10 years.



He is literally supported by terrorists.



NYC is about to see 9/11 2.0