Въоръжен с нож мъж е застрелян от полицията в Корсика, след като заплашил минувачи

Инцидентът е станал на фона на засилени мерки за сигурност във Франция по време на празниците

20 декември 2025, 18:50
Въоръжен с нож мъж е застрелян от полицията в Корсика, след като заплашил минувачи
Източник: БТА

В ъоръжен с нож мъж, заплашвал случайни минувачи, беше застрелян днес от полицията на остров Корсика, предаде Асошиейтед прес.

АП отбелязва, че инцидентът е станал на фона на засилени мерки за сигурност във Франция по време на празниците.

Полицията получила сигнал около обяд за човек, който заплашва с нож служителите и клиентите в магазин в град Аячо. Когато полицаите пристигнали на място, 26-годишният мъж вече бил напуснал района.

По-късно той бил открит на друго място в центъра на града. Полицаите му наредили да хвърли оръжието, но той не се подчинил. Използван е електрошок, но това не е спряло мъжа и той е тръгнал към полицаите с ножа, след което те открили огън. Нападателят починал на място въпреки намесата на екипите за спешна помощ.

Един полицай е бил леко ранен в ръката. Мотивите на мъжа засега не са известни.

Френският вътрешен министър Лоран Нуниез заяви, че "бдителността е на най-високо равнище" в периода на празниците и че е разпоредил засилване на полицейските патрули на обществени места.

Източник: БТА/Анелия Пенкова    
