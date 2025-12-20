Свят

Tурция и "Хамас" обсъждат втората фаза на мирния план за Газа

Втората фаза от мирния план за Газа включва сили от международни войници за стабилизиране на крайбрежната зона и преходно правителство, съставено от палестински технократи

20 декември 2025, 19:19
Tурция и "Хамас" обсъждат втората фаза на мирния план за Газа
Източник: БТА

Д иректорът на турското разузнаване (МИТ) Ибрахим Калън се срещна днес с главния преговарящ на палестинската групировка "Хамас" Халил ал-Хая и обсъди необходимите мерки за пристъпване към втората фаза на мирния план за Газа, съобщиха турски източници по сигурността, цитирани от Ройтерс.

Източниците заявиха, че Калън се е срещнал с делегация на "Хамас" в Истанбул в контекста на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, като на срещата са били обсъдени стъпките, които да бъдат предприети, с цел да се предотврати това, което те нарекоха нарушения на прекратяването на огъня от страна на Израел.

Калън и делегацията на "Хамас" са обсъдили също така мерките, които трябва да бъдат взети за разрешаването на съществуващите проблеми за напредване към втора фаза на плана, допълниха източниците, без да дават подробности.

Втората фаза от мирния план за Газа включва сили от международни войници за стабилизиране на крайбрежната зона и преходно правителство, съставено от палестински технократи, отбелязва ДПА.

Източник: БТА/Магдалена Димитрова    
Ибрахим Калън Хамас Мирен план за Газа Турско разузнаване Прекратяване на огъня Истанбул Газа Палестина Международни войници Преходно правителство
Последвайте ни

По темата

Русия прекратява военните си споразумения с България и редица западни държави

Русия прекратява военните си споразумения с България и редица западни държави

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Обявиха цените на билетите за градския транспорт в София в евро

Обявиха цените на билетите за градския транспорт в София в евро

За първи път: Човек в инвалидна количка летя в Космоса (СНИМКА)

За първи път: Човек в инвалидна количка летя в Космоса (СНИМКА)

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.
Ексклузивно

Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Преди 23 часа
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината
Ексклузивно

Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Преди 21 часа
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Ексклузивно

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Преди 1 ден
Центърът
Ексклузивно

Центърът "Кенеди" вече се казва "Тръмп-Кенеди"

Преди 22 часа

Виц на деня

Всеки ти казва - не пий, вредно е, не яж сладко, не яж пилешко, свинско, телешко месо, вредно е. И като се разболееш. - Ето…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

6 причини да четете всеки ден

6 причини да четете всеки ден

Любопитно Преди 28 минути

Изследванията показват, че ежедневното четене увеличава продължителността на живота, намалява стреса и забавя стареенето на мозъка

,

Въоръжен с нож мъж е застрелян от полицията в Корсика, след като заплашил минувачи

Свят Преди 1 час

Инцидентът е станал на фона на засилени мерки за сигурност във Франция по време на празниците

Вучич: Имаме горива до 15-20 или 25-ти януари

Вучич: Имаме горива до 15-20 или 25-ти януари

Свят Преди 4 часа

Той направи това изявление, коментирайки резултатите от среща за енергийната стабилност и ситуацията около компанията „Петролната индустрия на Сърбия“

.

Задържаха мъж за убийството на негов съселянин край Разград

България Преди 4 часа

Тялото му е намерено на улицата

.

Тръмп номинира нов командир на американските сили за Латинска Америка

Свят Преди 4 часа

Донован ще оглави Южното командване на САЩ, наследявайки адмирал Алвин Холси, който напуска поста

.

Мотористи, облечени като Дядо Коледа, преминаха по булеварди и улици в София

България Преди 4 часа

Инициативата е на Sofia Riders и се провежда за поредна година

Зеленски: Япония ще предостави 6 млрд. долара помощ на Украйна

Зеленски: Япония ще предостави 6 млрд. долара помощ на Украйна

Свят Преди 4 часа

Според Зеленски общата стойност на пакета помощи е близо 6 милиарда долара, което ще помогне на Украйна да се защити от руската агресия

Откриха нов дрон, разбил се в Северозападна Турция

Откриха нов дрон, разбил се в Северозападна Турция

Свят Преди 5 часа

Това е вторият подобен инцидент за по-малко от 24 часа

Служител на Елисейския дворец отива на съд за кражба от резиденцията на Макрон

Служител на Елисейския дворец отива на съд за кражба от резиденцията на Макрон

Свят Преди 5 часа

Стойността на липсващите предмети се оценява между 15 000 и 40 000 евро

За втори пореден ден: Русия удари украинско пристанище край Одеса

За втори пореден ден: Русия удари украинско пристанище край Одеса

Свят Преди 6 часа

"Руските сили умишлено атакуват граждански логистични маршрути", написа Кулеба в "Телеграм"

<p>Българската &quot;принцеса на леда&quot;&nbsp;спечели девета титла по фигурно пързаляне в София</p>

Александра Фейгин спечели девета титла по фигурно пързаляне в София

България Преди 6 часа

На второ място е съотборничката й Кристина Григорова със 132.45

Разкриха подробности за нападателя на магазин в Тайпе

Разкриха подробности за нападателя на магазин в Тайпе

Свят Преди 6 часа

Властите заявиха, че заподозряният, който се самоуби, е бил издирван за нарушение на процедурите за военна служба

Руски пратеник замина за Маями

Руски пратеник замина за Маями

Свят Преди 6 часа

Украински и европейски екипи също посетиха този град в американския щат Флорида, за да участват в преговорите, водени от Стив Уиткоф

Пеевски пита: Политически чадър ли доведе до освобождаването на директора на 138-о училище

Пеевски пита: Политически чадър ли доведе до освобождаването на директора на 138-о училище

България Преди 6 часа

Лидерът на „ДПС – Ново начало” обвини ПП–ДБ и обяви законодателни промени за по-строги наказания при престъпления срещу деца

<p>Изводи от публикуването на документите по случая &quot;Епстийн&quot; (ОБЗОР)</p>

Изводи от публикуването на документите по случая "Епстийн"

Свят Преди 7 часа

Документите, свързани с Епстийн, бяха сериозен политически проблем за президента Доналд Тръмп

Украйна удари руски военен кораб

Украйна удари руски военен кораб

Свят Преди 8 часа

Ударена е и сондажна платформа, която според Генералния щаб принадлежи на "Лукойл"

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Свободата да обичаш без страх - Мишел за любовта, която плаши, но не можем да спрем да търсим!

Edna.bg

Тейлър Суифт разкри как се подготвя да тича по 8 мили на всяко шоу от турнето си!

Edna.bg

Левски спаси мачбол срещу ЦСКА и е на финал за Купата по волейбол

Gong.bg

Роналдо на 40 с тяло на 28-годишен (снимка)

Gong.bg

Какви са заявките на политическите партии преди връчването на мандатите?

Nova.bg

„Темата на NOVA”: Автори на чудеса (ВИДЕО)

Nova.bg