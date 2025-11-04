Свят

Най-тясната къща в Ню Йорк се продава за милиони (СНИМКИ)

„Няма нищо подобно на пазара в момента“

4 ноември 2025, 13:56
Най-тясната къща в Ню Йорк се продава за милиони (СНИМКИ)
Източник: iStock

З акупуването на тази градска къща за 4,19 милиона долара ще бъде истинско предизвикателство заради размерите ѝ.

С ширина от само 2.89 метра, очарователната резиденция на ул. „Бедфорд“ 75½ е призната за най-тясната къща в Ню Йорк. Но купувачите на този миниатюрен дом ще наследят значителен дял от историята на Уест Вилидж, предаде New York Post

Тесните стени на 152-годишната „Милей Хаус“ са приютявали редица икони от стария Холивуд и носителка на награда „Пулицър“.

Брокерът Кортни Гласър от Sotheby’s International Realty управлява обявата.

„Няма нищо клаустрофобично в нея“, каза Гласър пред The Post, описвайки интериора като светъл, просторен и с европейски стил.

„Не се усеща като дом в Манхатън.“

Фасадата в холандски стил с фронтон се простира на три етажа, плюс завършен сутерен и малка задна градина.

Въпреки че къщата е с площ от приблизително 300 квадратни метра, трудно бихте побрали голямо легло.

Къщата предлага три спални и две бани, с възможност за добавяне на четвърта спалня в сутерена. Малката градина до кухнята добавя още 45 квадратни метра пространство.

Необичайните размери напомнят за предишния живот на дома като проход за карети към „Бедфорд“ 77, най-старата оцеляла къща в квартала.

Оригиналните детайли са грижливо запазени, включително четири камини на дърва, дървени греди на тавана и дъбови подови настилки навсякъде. Стени с прозорци, френски врати от пода до тавана и  прозорец на покрива предотвратяват усещането за теснота. Ефективните вградени мебели и компактните плъзгащи се врати са необходимост.

Една от най-известните обитателки на дома, поетесата Една Ст. Винсент Милей, е поставила прозореца на покрива. Милей наема имота през 1923 и 1924 г., според табела над вратата. Най-горният етаж служи като място за писане, където тя създава спечелилата наградата „Пулицър“ поема „The Ballad of the Harp-Weaver“.

Милей и съпругът ѝ също добавят фронтоновия покрив, вратите в холандски стил и дървените прозорци на всеки етаж, съобщи Times.

Къщата е била отдадена под наем на различни артисти по това време, главно на тези, работещи в близкия театър Cherry Lane. Кари Грант и Джон Баримор са сред наемателите, както и антроположката Маргарет Мийд и карикатуристът Уилям Стайг.

Андрю Бърман, директор на Village Preservation, каза пред Times, че историческият дом е „емблема на квартала“. Туристически групи и фотографи често спират пред къщата, според Гласър.

Най-скорошните собственици купуват „Бедфорд“ 75½ през 2023 г., според градските регистри. Д-р Тандра Хамър, акушер-гинеколог, плаща 3,41 милиона долара за дома. Нейната дъщеря, Донте Каларко, живее там през по-голямата част от годината, съобщи Times. И двете инвеститорки в недвижими имоти казаха пред изданието, че са готови за следващия си проект.

Подобренията на майката и дъщерята в дома включват надграждане на гардеробите, електрически ремонти и „много грижи за градината“, каза Гласър.

По-мащабни ремонти от предишни собственици включват поставянето на италиански мраморни плотове в кухнята и вана с крачета в основната баня на втория етаж.

„Това е уникално предложение, като игла в купа сено“, каза Гласър. „Няма нищо подобно на пазара в момента.“

Източник: New York Post    
Най-тясната къща Ню Йорк Уест Вилидж Имот за продажба Историческа къща Една Ст. Винсент Милей Знаменитости Архитектура Луксозни имоти Градска къща
<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
