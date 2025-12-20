Любопитно

6 причини да четете всеки ден

Изследванията показват, че ежедневното четене увеличава продължителността на живота, намалява стреса и забавя стареенето на мозъка

20 декември 2025, 20:19
6 причини да четете всеки ден
Източник: iStock

И зследванията показват, че ежедневното четене увеличава продължителността на живота, намалява стреса и забавя стареенето на мозъка. Няма значение дали четете художествена или документална литература. Нека разгледаме ползите от ежедневното четене.

Удължава живота

Тези, които редовно четат книги, имат 20% по-нисък риск от преждевременна смърт. Това е заключението на изследователи от Училището по обществено здраве към Йейл, които публикуваха проучването си в списание „Социални науки и медицина“. Забележително е, че най-добри резултати са наблюдавани сред тези, които четат книги, а не списания или вестници.

Изследователите предполагат, че всичко се свежда до въображението. Потапянето в история, образи и емоции активира множество процеси, поддържайки мозъка остър.

Забавя стареенето на мозъка

Изследванията показват, че хората, които четат ежедневно, изпитват по-бавна загуба на памет и са по-малко склонни да изпитват нарушена концентрация.

Този защитен ефект е свързан с когнитивния резерв – „предпазната мрежа“ на мозъка. Колкото повече човек чете, учи и решава интелектуални проблеми, толкова по-устойчиви стават неговите невронни връзки. Този резерв помага за компенсиране на промените, свързани с възрастта.

Намалява стреса

Художествената литература е особено полезна. Тя ви помага да се префокусирате и да се разсеете от тревожните мисли. Изследователски преглед, публикуван в PLoS One през 2022 г., установи, че четенето подобрява емоционалното благополучие и консолидацията на паметта – процесът, чрез който краткосрочните спомени се превръщат в дългосрочни.

Проучване на турски учени демонстрира как четенето влияе върху оптимизма и удовлетвореността от живота. В експеримента участват ученици, разделени на две групи, едната от които чете истории ежедневно. Само след пет седмици тези, които четяха редовно, показаха повишен оптимизъм и намалена тревожност.

Подобрява съня

Вечерното четене е ефективен начин за подобряване на съня. Изследванията показват, че тези, които четат преди лягане, спят по-добре от тези, които не го правят.

Интересното е, че когато четенето стане част от вечерния ви ритуал, мозъкът започва да възприема тази дейност като сигнал за сън. В резултат на това сърдечният ви ритъм се забавя и мускулите ви се отпускат. Всичко това ви помага да заспите по-бързо и да се събуждате по-рядко.

Важно: четенето на книга не е същото като четенето от екран.

Смартфоните, таблетите и лаптопите излъчват синя светлина, която пречи на способността на тялото да се подготви за сън. Изследванията показват , че използването на устройства със синя светлина вечер:

  • намалява производството на мелатонин (хормон на съня),
  • намалява продължителността на REM (фазата на бързо движение на очите) съня,
  • променя циркадните ритми,
  • влошава качеството на съня.

Следователно, четенето от екран (вместо от хартиена книга) може да има обратен ефект.

Подобрява здравната грамотност

Четенето на много помага на хората да разбират здравните статии, да разбират диагнозите и да оценяват рисковете. Това им помага да вземат по-информирани решения, като например своевременно посещение на лекар или промени в начина на живот.

Здравната грамотност е умение, което не бива да се подценява. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), тя помага за предотвратяване на заболявания и по-добро разбиране на препоръките на лекарите.

Развива социални умения

Четенето ви помага да разбирате по-добре другите и техните емоции. Изследванията показват, че тези, които редовно четат художествена литература, имат по-добри социални и поведенчески умения от тези, които рядко четат.

Художествените книги демонстрират различни модели на комуникация и ни учат да разпознаваме мотивите и преживяванията на героите. Това ни помага да разбираме по-добре другите и да станем по- емпатични.

По този начин четенето е своеобразна тренировъчна площадка за социални връзки, които от своя страна удължават живота.

Главно

Редовното четене (особено художествена литература) забавя стареенето на мозъка, намалява стреса, подобрява съня и дори удължава живота. Четенето подобрява здравната грамотност, помага ви да разбирате по-добре себе си и другите и укрепва социалните връзки. Това е един от малкото навици, които едновременно забавляват, релаксират и значително подобряват качеството на живот.

Източник: rbc.ua    
Ползи от четенето Удължаване на живота Намаляване на стреса Забавяне на стареенето на мозъка Подобряване на съня Здравна грамотност Социални умения Четене на книги Когнитивен резерв Ежедневно четене
Последвайте ни

По темата

Русия прекратява военните си споразумения с България и редица западни държави

Русия прекратява военните си споразумения с България и редица западни държави

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Обявиха цените на билетите за градския транспорт в София в евро

Обявиха цените на билетите за градския транспорт в София в евро

За първи път: Човек в инвалидна количка летя в Космоса (СНИМКА)

За първи път: Човек в инвалидна количка летя в Космоса (СНИМКА)

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Leapmotor заявява сериозните си намерения с още три модела

Leapmotor заявява сериозните си намерения с още три модела

carmarket.bg
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.
Ексклузивно

Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Преди 23 часа
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината
Ексклузивно

Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Преди 21 часа
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Ексклузивно

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Преди 1 ден
Центърът
Ексклузивно

Центърът "Кенеди" вече се казва "Тръмп-Кенеди"

Преди 22 часа

Виц на деня

Всеки ти казва - не пий, вредно е, не яж сладко, не яж пилешко, свинско, телешко месо, вредно е. И като се разболееш. - Ето…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Tурция и "Хамас" обсъждат втората фаза на мирния план за Газа

Свят Преди 1 час

Втората фаза от мирния план за Газа включва сили от международни войници за стабилизиране на крайбрежната зона и преходно правителство, съставено от палестински технократи

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

България Преди 2 часа

Градусът на маниакалност нараства, смята психологът

Вучич: Имаме горива до 15-20 или 25-ти януари

Вучич: Имаме горива до 15-20 или 25-ти януари

Свят Преди 4 часа

Той направи това изявление, коментирайки резултатите от среща за енергийната стабилност и ситуацията около компанията „Петролната индустрия на Сърбия“

.

Задържаха мъж за убийството на негов съселянин край Разград

България Преди 4 часа

Тялото му е намерено на улицата

.

Тръмп номинира нов командир на американските сили за Латинска Америка

Свят Преди 4 часа

Донован ще оглави Южното командване на САЩ, наследявайки адмирал Алвин Холси, който напуска поста

.

Мотористи, облечени като Дядо Коледа, преминаха по булеварди и улици в София

България Преди 4 часа

Инициативата е на Sofia Riders и се провежда за поредна година

Зеленски: Япония ще предостави 6 млрд. долара помощ на Украйна

Зеленски: Япония ще предостави 6 млрд. долара помощ на Украйна

Свят Преди 4 часа

Според Зеленски общата стойност на пакета помощи е близо 6 милиарда долара, което ще помогне на Украйна да се защити от руската агресия

Откриха нов дрон, разбил се в Северозападна Турция

Откриха нов дрон, разбил се в Северозападна Турция

Свят Преди 5 часа

Това е вторият подобен инцидент за по-малко от 24 часа

Турист загина край връх Вихрен след падане от скали

Турист загина край връх Вихрен след падане от скали

България Преди 5 часа

Тялото му вече сваля надолу към хижа "Бъндерица"

Служител на Елисейския дворец отива на съд за кражба от резиденцията на Макрон

Служител на Елисейския дворец отива на съд за кражба от резиденцията на Макрон

Свят Преди 5 часа

Стойността на липсващите предмети се оценява между 15 000 и 40 000 евро

За втори пореден ден: Русия удари украинско пристанище край Одеса

За втори пореден ден: Русия удари украинско пристанище край Одеса

Свят Преди 6 часа

"Руските сили умишлено атакуват граждански логистични маршрути", написа Кулеба в "Телеграм"

<p>Българската &quot;принцеса на леда&quot;&nbsp;спечели девета титла по фигурно пързаляне в София</p>

Александра Фейгин спечели девета титла по фигурно пързаляне в София

България Преди 6 часа

На второ място е съотборничката й Кристина Григорова със 132.45

Разкриха подробности за нападателя на магазин в Тайпе

Разкриха подробности за нападателя на магазин в Тайпе

Свят Преди 6 часа

Властите заявиха, че заподозряният, който се самоуби, е бил издирван за нарушение на процедурите за военна служба

Руски пратеник замина за Маями

Руски пратеник замина за Маями

Свят Преди 6 часа

Украински и европейски екипи също посетиха този град в американския щат Флорида, за да участват в преговорите, водени от Стив Уиткоф

Пеевски пита: Политически чадър ли доведе до освобождаването на директора на 138-о училище

Пеевски пита: Политически чадър ли доведе до освобождаването на директора на 138-о училище

България Преди 6 часа

Лидерът на „ДПС – Ново начало” обвини ПП–ДБ и обяви законодателни промени за по-строги наказания при престъпления срещу деца

<p>Изводи от публикуването на документите по случая &quot;Епстийн&quot; (ОБЗОР)</p>

Изводи от публикуването на документите по случая "Епстийн"

Свят Преди 7 часа

Документите, свързани с Епстийн, бяха сериозен политически проблем за президента Доналд Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Свободата да обичаш без страх - Мишел за любовта, която плаши, но не можем да спрем да търсим!

Edna.bg

Тейлър Суифт разкри как се подготвя да тича по 8 мили на всяко шоу от турнето си!

Edna.bg

Левски спаси мачбол срещу ЦСКА и е на финал за Купата по волейбол

Gong.bg

Роналдо на 40 с тяло на 28-годишен (снимка)

Gong.bg

Какви са заявките на политическите партии преди връчването на мандатите?

Nova.bg

„Темата на NOVA”: Автори на чудеса (ВИДЕО)

Nova.bg