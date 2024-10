"Бясна атака с чук" - жена опита да убие шефа си

Р аботник в линейка беше осъдена на 20 години затвор, след като се опита да убие шефа си с чук.

Стейси Смит е причакала мениджъра си пред дома му преди да извърши нападението, което полицията на Голям Манчестър (GMP) описа като "непровокирана и бясна атака с чук". Според властите, 46-годишната жена била "изпълнена с ярост след продължителен спор относно работните смени".

An ambulance worker tried to kill boss with hammer - and then messaged friend saying 'oppsie xx!' https://t.co/7wSqQE6YO3