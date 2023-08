"Бях замаяна от ужас": Признанията на "скандалната" Кери Уошингтън

"Мразех, че на собствения ми мозък не може да се вярва", пише актрисата от хитовия сериал "Скандал" Кери Уошингтън в новата си книга Thicker Than Water (в буквален превод от английски език: "По-плътна от водата"-бел.ред.), която ще излезе на 26 септември.

В мемоарите си тя признава, че е страдала от пристъпи на паника на седемгодишна възраст.

В откъс, публикуван от Oprah Daily в сряда, 46-годишната актриса разкрива, че когато е била по-малка, е "развивала пристъпи на паника през нощта" в резултат на това, че е чувала как родителите ѝ са се карали, след като е заспивала.

"Първоначално те се проявяваха като ритъм на безпокойство, който обгръщаше мозъка ми, а след това се превърнаха в бързо пулсиране, вихрена лудост от метални удари, като онези отвратителни стари въртящи се атракциони на панаира", пише тя.

Kerry Washington dons swimsuit in the pool to promote excerpt from her memoir Thicker Than Water https://t.co/09exbtNXCj — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 10, 2023

Уошингтън сравнява преживяването със "звука на ужаса, напълно неестествен и несвързан с ритъма на сърцето ми".

"Бях замаяна от ужас, нямах земя под себе си, беше безумно, безкрайно и тъжно", спомня си тя.

"Имаше нещо толкова тъжно в този ритъм. И не можех да го накарам да спре. Не можех да заспя. Сякаш алармите в мен се бяха задействали и нямаше как да ги изключа.", споделя още актрисата.

Актрисата от хитовия сериал "Скандал" обясни, че не е имала панически пристъп "всяка вечер", но е "треперела от възможността за това", дори когато родителите ѝ не са се карали.

"Лежейки в леглото, аз се надпреварвах да заспя, преди звуците да се изтръгнат от костите ми. Принуждавах се да се опитвам да имам "добри" мисли", пише тя.

"Мразех това, че ритъмът идваше отвътре в мен", продължава Уошингтън.

Read a Sneak Peek of Kerry Washington's New Book Thicker Than Water https://t.co/Bc3YKPrJNs — anDrea (@ScandaLuscious) August 10, 2023

"Мразех, че на собствения ми мозък не може да се вярва. Ако изгубех надпреварата за сън и ме хванеше ритъмът, нямах инструменти да му избягам, нямах начин да контролирам собствения си мозък, докато той заговорничи срещу мен."

Уошингтън отбелязва, че е "опитала всичко, за да го избегне", като например да пее и да рецитира поезия. Въпреки че "правех всичко, което ми хрумнеше, за да изключа мозъка си", носителката на "Еми" каза, че "той се загнездваше под кожата ми, след което преминаваше през мускулите и сухожилията ми".

"Понякога люлеех тялото си напред-назад, вибрирайки, дрънчейки, опитвайки се да заглуша пулсиращия шум и да възвърна контрола над тялото си. Понякога слагах главата си под възглавницата, опитвайки се да игнорирам факта, че мъчението идва отвътре в мен", уточнява тя.

"Но само изтощението надделяваше над ритъма, приспивайки ме в състояние на сън отвъд страховете ми", продължи Вашингтон. "Борех се с натрапчивия ритъм, когато той се надигаше в мен, като често трябваше да се конкурирам с караниците на родителите ми в съседната стая. Ако вътрешният ми ритъм побеждаваше, бях измъчван от темпото на собствения си обсебващ мозък; ако споровете на родителите ми побеждаваха, бях в капана на страха.", пише още Уошингтън в своята книга изповед.

Въпреки това, след като прекъснала една от словесните караници на родителите си, Уошингтън си спомня, че станала "по-затворена и затворена".

"Реших да остана в стаята си през нощта, докато ужасяващият вътрешен пулс на ритъма ме тероризираше, за да заспя", казва тя и добавя, че "умът и тялото ми станаха врагове; бях хваната в капан в тях".

Thicker Than Water coming to you 9.26. Preorder now!!!! https://t.co/YdbnPZDfla pic.twitter.com/OFIAzw7IkE — kerry washington (@kerrywashington) July 21, 2023

В "По-плътна от водата" за първи път ще бъде разкрито как Уошингтън "се сблъсква с редица предизвикателства и неуспехи, ефективно прикрива травми от детството, среща изключителни ментори, успява да развие кариерата си и да прекрачи прага на звездната слава и политическото застъпничество, като в крайна сметка открива най-истинската си същност, а заедно с това и по-дълбоко чувство за принадлежност", сочи прессъобщението за новата ѝ книга.

"Писането на мемоари е най-дълбоко личният проект, който някога съм предприемала", каза Уошингтън ексклузивно пред PEOPLE през януари.

"Надявам се, че читателите ще я приемат с отворени сърца, и се моля тя да предлага нови прозрения и перспективи и да приканва хората към по-дълбоко състрадание - към себе си и към другите."